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مباريات اليوم على
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الجمعة 22 مارس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

مباريات ودية 1المغرب 1القنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 22 مارس 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية على الرغم من التوقف الدولي، إلا أننا على أعتاب مباريات ودية قوية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 22 مارس 2024 حيث نتابع أكثر من مباراة قوية على المستوى الودي في أوروبا وإفريقيا وآسيا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 22 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 22 مارس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى المباريات الودية الكبرى.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 22 مارس 2024 "22-03-2024"

الدوري المغربي - الجولة 22

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
مولودية وجدة - الوداد01:00 السعودية، 10:00 المغرب (الخميس)المغربية الرياضيةهشام فرج

مباريات ودية دولية - منتخبات

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
النرويج - التشيك20:00 السعودية، 19:00 مصر

beIN Sports HD 4

نوفل باشي
هولندا - اسكتلندا22:45 السعودية، 21:45 مصرbeIN Sports HD 1محمد بركات
مصر - نيوزيلندا23:00 السعودية، 22:00 مصرONTime Sports HD 1أيمن الكاشف
إسبانيا - كولومبيا

23:30 السعودية، 22:30 مصر

beIN Sports HD 1حفيظ دراجي
الجزائر - بوليفيا00:00 السعودية، 23:00 مصرالجزائرية السادسة-

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