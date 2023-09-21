جدول مباريات اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع عودة الدوريات السعودية وكذلك الدوريات والبطولات الأوروبية الكبرى، بعد منتصف أسبوع شهد متعة لا توصف مع عودة منافسات دوري أبطال أوروبا.

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ونستعرض معكم مباريات اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 حيث نتابع الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2023-2024، والتي نشاهد فيها قمة كبرى تجمع بين النصر والأهلي.

وتنطلق جولة جديدة من المباريات في بطولات الدوري في كل من إسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، بمجموعة من المباريات القوية والمرتقبة.

في إسبانيا، يحل أتلتيك بيلباو ضيفًا على ألافيس لحساب الجولة السادسة من "لا ليجا"، أما في فرنسا وضمن منافسات الجولة السادسة من "ليج 1" نشهد مباراة مرتقبة بين موناكو ونيس.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 "22-09-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 7

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة الرياض - الفيحاء 18:00 مصر والسعودية محمد الخامسي شاهد الأخدود - الخليج 18:00 مصر والسعودية فهد عريشي شاهد النصر - الأهلي 21:00 مصر والسعودية مدحت شلبي

فارس عوض شاهد الوحدة - أبها 21:00 مصر والسعودية سعد يحيى شاهد

الدوري الإسباني - الجولة السادسة

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة ألافيس - أتلتيك بيلباو 22:00 مصر والسعودية - beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة الخامسة

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة ساليرنيتانا - فروزينوني 19:30 مصر والسعودية - AD SPORTS Premium 1 ليتشى - جنوى 21:45 مصر والسعودية - AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القناة الناقلة شتوتجارت - دارمشتات 21:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 5

الدوري الفرنسي - الجولة السادسة

المباراة الموعد القناة الناقلة موناكو - نيس 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 4

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