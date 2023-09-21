تابع منافسات دوري روشن السعودي عبر

جدول مباريات اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد الغنام
Al-Nassr - Al-Ahli Ronaldo Kessie GettyImage
دوري روشن السعوديالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الإيطالي - سيري آالدوري الألماني - بوندسليجاالنصر v الأهليالنصرالأهليالوحدة v أبهاالوحدةأبهاالرياض v الفيحاءالرياضالفيحاءالأخدود v الخليجالأخدودالخليجديبورتيفو ألافيس v أتليتيكو بلباوديبورتيفو ألافيسأتليتيكو بلباوموناكو v نيسموناكونيسساليرنيتانا v فروزينونىساليرنيتانافروزينونىليتشي v جنوىليتشيجنوىشتوتجارت v دارمشتاتشتوتجارتدارمشتات

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع عودة الدوريات السعودية وكذلك الدوريات والبطولات الأوروبية الكبرى، بعد منتصف أسبوع شهد متعة لا توصف مع عودة منافسات دوري أبطال أوروبا.

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ونستعرض معكم مباريات اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 حيث نتابع الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2023-2024، والتي نشاهد فيها قمة كبرى تجمع بين النصر والأهلي.

وتنطلق جولة جديدة من المباريات في بطولات الدوري في كل من إسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، بمجموعة من المباريات القوية والمرتقبة.

في إسبانيا، يحل أتلتيك بيلباو ضيفًا على ألافيس لحساب الجولة السادسة من "لا ليجا"، أما في فرنسا وضمن منافسات الجولة السادسة من "ليج 1" نشهد مباراة مرتقبة بين موناكو ونيس.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 "22-09-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 7

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
الرياض - الفيحاء18:00 مصر والسعوديةمحمد الخامسيشاهد
الأخدود - الخليج18:00 مصر والسعوديةفهد عريشيشاهد
النصر - الأهلي21:00 مصر والسعوديةمدحت شلبي
فارس عوض		شاهد
الوحدة - أبها21:00 مصر والسعوديةسعد يحيىشاهد

الدوري الإسباني - الجولة السادسة

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
ألافيس - أتلتيك بيلباو22:00 مصر والسعودية-beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة الخامسة

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
ساليرنيتانا - فروزينوني 19:30 مصر والسعودية-AD SPORTS Premium 1
ليتشى - جنوى21:45 مصر والسعودية-AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني - الجولة الخامسة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
شتوتجارت - دارمشتات21:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 5

الدوري الفرنسي - الجولة السادسة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
موناكو - نيس22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 4

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