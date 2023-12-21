جدول مباريات اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة وأبرز المعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي وكأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية، خاصة في وجود الدوري السعودي.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 حيث نتابع الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي 2023-2024، والتي أهمها مباراة النصر والاتفاق.

بالإضافة إلى متابعتنا لنهائي كأس العالم للأندية بين مانشستر سيتي وفلومينينسي بجانب لقاء تحديد المركز الثالث والرابع بين الأهلي وأوراوا.

كما سنتابع مباراة وحيدة ضمن الدوري الإنجليزي، وهي مواجهة بين أستون فيلا وشيفيلد يونايتد، بجانب مباريات الدوري الإيطالي

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 "22-12-2023"

دوري روشن - الجولة 18

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الحزم - الأهلي 18:00 السعودية، 17:00 مصر شاهد حماد العنزي SSC Extra 1 HD SSC Extra 1 HD سعد يحيى SSC Extra 1 SD علي الربيع الأخدود - الشباب 18:00 السعودية، 17:00 مصر شاهد عبد الله الحربي SSC Extra 2 HD SSC Extra 2 SD فهد العنزي النصر - الاتفاق 18:00 السعودية، 17:00 مصر شاهد فارس عوض SSC SPORT 5 HD SSC SPORT 5 HD خالد المديفر SSC SPORT 5 SD عائد العصيمي

كأس العالم للأندية 2023 - النهائي وتحديد المركز الثالث

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الأهلي - أوراوا 16:30 مصر، 17:30 السعودية SSC SPORT 1 HD عبدالله الغامدي مانشستر سيتي - فلومينينسي 20:00 مصر، 23:00 السعودية SSC SPORT 1 HD رؤوف خليف فهد العتيبي

الدوري الإنجليزي - الجولة 18

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق أستون فيلا - شيفيلد يونايتد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 عامر الخوذيري

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الدوري الإيطالي - الجولة 17

المباراة الموعد القناة الناقلة إمبولي - لاتسيو 20:30 مصر، 21:30 السعودية AD Sport Premium 1 HD ساسوولو - جنوى 20:30 مصر، 21:30 السعودية AD Sport Premium 2 HD مونزا - فيورنتينا 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD Sport Premium 2 HD ساليرنيتانا - ميلان 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD Sport Premium 1 HD

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