جدول مباريات اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتواصل متعة وإثارة كرة القدم، حيث تعود يوم الجمعة 21 أكتوبر 2022، مباريات الدوريات الأوروبية، حيث تقام مساء الجمعة مباريات هامة للغاية في عدد من بطولات الدوري الأوروبية.

وتنطلق الجمعة 21 أكتوبر 2022 مباريات جولة جديدة في عدد من الدوريات الأوروبية الكبرى، والتي من المنتظر أن تشهد إثارة ومتعة لا مثيل لها، في الدوري الإيطالي، والدوري الفرنسي، والدوري الألماني.

وتنطلق الجمعة 21 أكتوبر مباريات الجولة 11 من موسم 2022-23 من الدوري الإيطالي، بمباراة واحدة يستضيف فيها يوفنتوس نظيره إمبولي.

ومن إيطاليا إلى فرنسا، حيث تنطلق منافسات الجولة 12 من موسم 2022-23 في الدوري الفرنسي بمباراة واحدة، حيث يحل باريس سان جيرمان ضيفًا على أجاكسيو.

أما في الدوري الألماني، فتنطلق الجولة مباريات الجولة 11 لموسم 2022-23 بمباراة واحدة، حيث يحل كولن ضيفًا على ماينتس.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022 "21-10-2022"

دوري الإيطالي - الجولة 11

المباراة الموعد القناة الناقلة يوفنتوس - إمبولي 20:45 مصر، 21:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري الفرنسي - الجولة 11

المباراة الموعد القناة الناقلة أجاكسيو - باريس سان جيرمان 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 Premium

الدوري الألماني - الجولة 11

المباراة الموعد القناة الناقلة ماينتس - كولن 20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN Sports HD 3

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