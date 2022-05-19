جدول مباريات اليوم الجمعة 20 مايو 2022 والقنوات الناقلة

إثارة كرة القدم لا تتوقف، ويوم الجمعة 20 مايو 2022 نحن على موعد مع عدد من المواجهات القوية، بالعديد من المباريات المثيرة في البطولات الأوروبية والعربية.

البداية من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث تقام مساء الجمعة 20 مايو المباراة النهائية لموسم 2021-22 من المسابقة.

ويجمع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بين نهضة بركان المغربي وأورلاندو الجنوب إفريقي.

وبالتوجه إلى أوروبا، تنطلق الجمعة منافسات الجولة 38 من منافسات موسم 2021-22 لبطولة الدوري الإسباني، بإقامة مباراتين.

المباراة الأبرز بطبيعة الحال هي المواجهة التي يستضيف فيها ريال مدريد بطل "لا ليجا" نظيره ريال بيتيس، في آخر بروفة قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبالانتقال إلى إيطاليا، تنطلق الجمعة أيضًا منافسات الجولة 38 في الموسم الحالي من "سيري آ" بإقامة مباراة واحدة، يحل فيها روما ضيفًا على تورينو.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2021-22، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 20 مايو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 20 مايو 2022 "20-05-2022"

كأس الكونفدرالية - النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة أورلاندو - نهضة بركان 21:00 مصر، 20:00 المغرب beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 38

المباراة الموعد القناة الناقلة ريال مدريد - ريال بيتيس 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD رايو فاييكانو - ليفانتي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 4 HD

الدوري الإيطالي - الجولة 38

المباراة الموعد القناة الناقلة تورينو - روما 20:45 مصر، 21:45 السعودية Lega Serie A YouTube

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم