يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 3 يناير 2026، حيث تستمر مواجهات الجولة 13 من دوري روشن السعودي وفيها يلعب الفتح مع الشباب والفيحاء مع الأخدود والاتحاد مع التعاون.

وتنطلق مواجهات دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا وفيه يلعب المنتخب السوداني أمام السنغال، وتونس تواجه مالي.

وفي الدوري الإنحليزي يلعب بورنموث مع آرسنال، ويعود برشلونة لمواجهات الدوري الإسباني بمباراة قوية مع إسبانيول.

وفي الدوري الإيطالي تستمر مواجهات الجولة 18 وفيها يلعب يوفنتوس مع ليتشي، وأتالانتا امام روما.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 3 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 3 يناير 2026؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي، وكأس أمم إفريقيا عبر تطبيق "TOD".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي عبر تطبيق "ثمانية".

جدول مباريات اليوم الإثنين السبت 3 يناير 2026 "02-01-2026"

كأس أمم إفريقيا - دور الـ16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق السنغال - السودان 17:00 المغرب، 18:00 مصر beIN SPORTS Max 1 حسن العيدروس مالي - تونس 20:00 المغرب، 21:00 مصر beIN SPORTS Max 1 عصام الشوالي

الدوري الإيطالي - الجولة 18

دوري روشن السعودي - الجولة 13

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الفتح - الشباب 16:10 السعودية، 17:10 الإمارات ثمانية خالد المديفر الفيحاء - الخلود 17:55 السعودية، 18:55 الإمارات ثمانية سعد يحيى الاتحاد - التعاون 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية فارس عوض

الدوري الإنجليزي - الجولة 20

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أستون فيلا - نوتينجهام 15:30 السعودية، 16:30 الإمارات beIN SPORTS 1 علي محمد علي برايتون - بيرنلي 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS 2 أحمد عبده وولفرهامبتون - وست هام 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS 1 منتصر الأزهري بورنموث - آرسنال 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORTS 1 أحمد البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة 18

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق سيلتا فيجو - فالنسيا 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS 3 مصطفى ناظم أوساسونا - أتلتيك بيلباو 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN SPORTS 3 محمد المبروكي إلتشي - فياريال 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORTS 3 عبد الله الغامدي إسبانيول - برشلونة 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 حفيظ دراجي

الدوري الفرنسي - الجولة 17