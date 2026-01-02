تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
بلال محمد

جدول مباريات اليوم السبت 3 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 3 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 3 يناير 2026، حيث تستمر مواجهات الجولة 13 من دوري روشن السعودي وفيها يلعب الفتح مع الشباب والفيحاء مع الأخدود والاتحاد مع التعاون.

وتنطلق مواجهات دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا وفيه يلعب المنتخب السوداني أمام السنغال، وتونس تواجه مالي.

وفي الدوري الإنحليزي يلعب بورنموث مع آرسنال، ويعود برشلونة لمواجهات الدوري الإسباني بمباراة قوية مع إسبانيول.

وفي الدوري الإيطالي تستمر مواجهات الجولة 18 وفيها يلعب يوفنتوس مع ليتشي، وأتالانتا امام روما.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 3 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 3 يناير 2026؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي، وكأس أمم إفريقيا عبر تطبيق "TOD".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي عبر تطبيق "ثمانية".

جدول مباريات اليوم الإثنين السبت 3 يناير 2026 "02-01-2026"

كأس أمم إفريقيا - دور الـ16

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
السنغال - السودان17:00 المغرب، 18:00 مصرbeIN SPORTS Max 1حسن العيدروس
مالي - تونس20:00 المغرب، 21:00 مصرbeIN SPORTS Max 1عصام الشوالي

الدوري الإيطالي - الجولة 18

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

المباراةالموعدالقناة الناقلة
كومو - أودينيزي14:30 السعودية، 15:30 الإماراتstc tv
جنوى - بيزا17:00 السعودية، 18:00 الإماراتstc tv
ساسوولو - بارما20:00 السعودية، 21:00 الإماراتstc tv
يوفنتوس - ليتشي20:00 السعودية، 21:00 الإماراتstc tv
أتالانتا - روما22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tv

دوري روشن السعودي - الجولة 13

المباراةالموعد القنوات الناقلةالمعلق
الفتح - الشباب16:10 السعودية، 17:10 الإماراتثمانية خالد المديفر
الفيحاء - الخلود17:55 السعودية، 18:55 الإماراتثمانية سعد يحيى
الاتحاد - التعاون20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانية فارس عوض

الدوري الإنجليزي - الجولة 20

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
 أستون فيلا - نوتينجهام15:30 السعودية، 16:30 الإماراتbeIN SPORTS 1علي محمد علي 
 برايتون - بيرنلي18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORTS 2أحمد عبده
وولفرهامبتون - وست هام18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORTS 1منتصر الأزهري
بورنموث - آرسنال20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORTS 1أحمد البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة 18

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
سيلتا فيجو - فالنسيا16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN SPORTS 3مصطفى ناظم
أوساسونا - أتلتيك بيلباو18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN SPORTS 3محمد المبروكي
إلتشي - فياريال20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORTS 3عبد الله الغامدي
إسبانيول - برشلونة23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 1حفيظ دراجي

الدوري الفرنسي - الجولة 17

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
موناكو - ليون19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORTS 4جواد بدة
نيس - ستراسبورج21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN SPORTS 5نوفل باشي
ليل - رين23:15 السعودية، 00:15 الإماراتbeIN SPORTS 4محمد بركات

