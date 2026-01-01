تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Al-Nassr v Al-Ahli - Saudi Super Cup Final
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الجمعة 2 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 2 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 2 يناير 2026، حيث سنكون على موعد مع جولة جديدة في دوري روشن، وفيها يلعب النجمة والخليج، وسيواجه الاتفاق نظيره الأخدود، ثم قمة من قمم الكرة السعودية بين الأهلي والنصر.

وسيعود الدوري الإسباني بعد نهاية العطلة الشتوية، وسيلعب رايو فاييكانو مع خيتافي في الجولة 18، وسيواجه تولوز نظيره لانس في الدوري الفرنسي.

وفي الدوري الإيطالي نستهل مواجهات الجولة 18 بمباراة كالياري أمام ميلان.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 2 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

دوري روشن السعودي
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
النصر crest
النصر
النصر

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 2 يناير 2026؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإسباني والفرنسي.، عبر تطبيق "TOD".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي عبر تطبيق "ثمانية".

جدول مباريات اليوم الجمعة 2 يناير 2026

الدوري الإسباني - الجولة 18

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
رايو فاييكانو - خيتافي23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDنوفل باشي

الدوري الإيطالي - الجولة 18

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
كالياري - ميلان22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tvعيسى الحربين

دوري روشن السعودي - الجولة 13

المباراةالموعد القنوات الناقلةالتعليق
النجمة - الخليج16:30 السعودية، 17:30 الإماراتثمانية 1محمد حسين
الاتفاق - الأخدود17:35 السعودية، 18:35 الإماراتثمانية 2راشد الدوسري
الأهلي - النصر20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانية 1مشاري القرني

الدوري الفرنسي - الجولة 17

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
تولوز - لانس22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN SPORTS 3 HDمحمد المبروكي

طالع الجدول بالكامل من هنا

0