جدول مباريات اليوم الجمعة 2 فبراير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 2 يناير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 2 فبراير 2024 حيث ينطلق ربع نهائي بطولة كأس آسيا 2023، والتي سيلعب فيها طاجيستان مع الأردن، بينما ستلعب أستراليا أمام كوريا الجنوبية.

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ونطير إلى إفريقيا، إذ ينطلق ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، والتي سيلعب فيها أنجولا مع نيجيريا، وجمهورية الكونغو مع غينيا.

وفي الدوري الإسباني يلعب أتلتيك بيلباو مع ريال مايوركا، وفي فرنسا سيلعب باريس سان جيرمان، مع ستراسبورج.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 2 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 2 فبراير 2024 "02-02-2024"

كأس آسيا - ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق طاجيكستان - الأردن 14:30 السعودية، 15:30 الإمارات beIN ASIAN CUP 1

SSC SPORT 1 HD أحمد البلوشي

فارس عوض أستراليا - كوريا الجنوبية 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN ASIAN CUP 1

SSC SPORT 1 HD عامر الخوذيري

مشاري القرني

كأس أمم أفريقيا - ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق نيجيريا - أنجولا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN AFCON 1 حفيظ دراجي جمهورية الكونغو - غينيا 21:00 المغرب، 23:00 السعودية beIN AFCON 1 محمد المبروكي

الدوري الإسباني - الأسبوع 23

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق أتلتيك بيلباو - ريال مايوركا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 محمد المبروكي

الدوري الفرنسي - الأسبوع 20

المباراة الموعد القناة الناقلة ستراسبورج - باريس سان جيرمان 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 1

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