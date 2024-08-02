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Al-HilalGetty Images
بلال محمد

جدول مباريات اليوم السبت 3 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلةوديات الأندية

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت3 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون قوية ومثيرة.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 3 أغسطس 2024 حيث نتابع عدد من المباريات الودية استعدادًا للموسم الجديد.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 3 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم السبت 3 أغسطس 2024 "03-08-2024"

مباريات ودية - أندية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بايرن ميونخ - توتنهام14:00 مصر والسعوديةغير منقولة-
الهلال - أودينيزي19:00 مصر والسعوديةتطبيق STCحمادة العنزي
ريال بيتيس - الاتحاد22:00 مصر والسعوديةتطبيق STCجعفر الصليح

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