تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 2 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون هامة للكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 2 أغسطس 2024 حيث نتابع بدء الدور الثاني أولمبياد باريس 2024، والتي بالطبع ينتظرها الكثير نظراً لوجود أكثر من مباراة هامة، مثل لقاء مصر وباراجواي، المغرب وأمريكا.

كما نتابع مباراة هامة في الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز، وهي مباراة الومالك والجونة.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 2 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 2 أغسطس 2024؟

إن كنت تريد متابعة الدوري المصري عبر الإنترنت يمكنك مشاهدته عبر منصات كورة بلس..

وعلى مستوى الألعاب الأولمبية يمكنك المتابعة عبر الإنترنت عبر تطبيق تود، أو BEIN CONNECT.

إن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الجمعة 2 أغسطس 2024 "02-08-2024"

الألعاب الأولمبية كرة القدم للرجال - دور ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق المغرب - أمريكا 16:00 مصر والسعودية، 14:00 المغرب beIN SPORTS HD 3 جواد بدة اليابان - إسبانيا 18:00 مصر والسعودية beIN SPORTS HD 2 محمد بركات مصر - باراجواي 20:00 مصر والسعودية beIN SPORTS HD 1 علي محمد علي فرنسا - الأرجنتين 22:00 مصر والسعودية beIN SPORTS HD 2 حسن العيدروس

الدوري المصري - الجولة 32

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الزمالك - الجونة 21:00 مصر والسعودية OnTime Sports 1 محمد الكواليني

مباريات ودية - أندية