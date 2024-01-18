جدول مباريات اليوم الجمعة 19 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

بلال محمد
iraq_Japan(C)Getty images
كأس آسياكأس أمم إفريقياكأس إيطاليا 2

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 19 يناير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 19 يناير 2024 حيث تستمر بطولة كأس أمم آسيا، ونتابع فيها استمرار الجولة الثانية من دور المجموعات، والتي يلتقي فيها المنتخب العراقي وجهاً لوجه بمنتخب اليابان، وكذلك يلعب منتخب إيران أمام هونج كونج.

أما على مستوى كأس إفريقيا، سنكون على موعد مع قمة كبرى بين السنغال والكاميرون.

الموضوع يُستكمل بالأسفل
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 18 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 19 يناير 2024 "19-01-2024"

كأس أمم آسيا - دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
العراق - اليابان14:30 السعودية، 15:30 الإماراتbeIN ASIAN CUP 1
SSC		حفيظ دراجي
فيتنام - إندونسيا17:30 السعودية، 18:30 الإماراتbeIN ASIAN CUP 1
SSC		باسم الزير
هونج كونج - إيران20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN ASIAN CUP 1عامر خوذيري

كأس أمم إفريقيا - دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
كاب فيردي - موزمبيق17:00 السعودية، 16:00 مصرbeIN AFCON 1نوفل باشي
السنغال - الكاميرون20:00 السعودية، 19:00 مصرbeIN AFCON 1عصام الشوالي
غينيا - جامبيا23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN AFCON 1محمد المبروكي

كأس السوبر الإيطالي - نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
إنتر - لاتسيو22:00 السعودية، 21:00 مصرSSCفارس عوض

الدوري الإسباني - الجولة 21

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ألافيس - قادش23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN Sports HD 3محمد بركات

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