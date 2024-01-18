جدول مباريات اليوم الجمعة 19 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 19 يناير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 19 يناير 2024 حيث تستمر بطولة كأس أمم آسيا، ونتابع فيها استمرار الجولة الثانية من دور المجموعات، والتي يلتقي فيها المنتخب العراقي وجهاً لوجه بمنتخب اليابان، وكذلك يلعب منتخب إيران أمام هونج كونج.

أما على مستوى كأس إفريقيا، سنكون على موعد مع قمة كبرى بين السنغال والكاميرون.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 18 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 19 يناير 2024 "19-01-2024"

كأس أمم آسيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق العراق - اليابان 14:30 السعودية، 15:30 الإمارات beIN ASIAN CUP 1

SSC حفيظ دراجي فيتنام - إندونسيا 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات beIN ASIAN CUP 1

SSC باسم الزير هونج كونج - إيران 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN ASIAN CUP 1 عامر خوذيري

كأس أمم إفريقيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق كاب فيردي - موزمبيق 17:00 السعودية، 16:00 مصر beIN AFCON 1 نوفل باشي السنغال - الكاميرون 20:00 السعودية، 19:00 مصر beIN AFCON 1 عصام الشوالي غينيا - جامبيا 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN AFCON 1 محمد المبروكي

كأس السوبر الإيطالي - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق إنتر - لاتسيو 22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC فارس عوض

الدوري الإسباني - الجولة 21