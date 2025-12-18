جدول مباريات اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025، حيث نتابع نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، والذي سيجمع بين إنتر وبولونيا.

وفي الدوري الألماني يلعب بوروسيا دورتموند، مع بوروسيا مونشنجلادباخ، أما في إسبانيا سنتابع مواجهة فالنسيا مع ريال مايوركا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإسباني عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة الدوري الألماني، عبر منصة "شاهد".

كما يمكنك متابعة لقاءات كأس السوبر الإيطالي عبر تطبيق "ثمانية".

جدول مباريات اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025 "19-12-2025"

الدوري الإسباني - الجولة 17

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق فالنسيا - ريال مايوركا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 عامر الخوذيري

كأس السوبر الإيطالي - نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بولونيا - إنتر 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ثمانية فهد العتيبي

الدوري الألماني - الجولة 15

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بوروسيا دورتموند - بوروسيا مونشجلادباخ 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات شاهد أحمد النفيسة MBC أكشن

كأس الرابطة المصرية - الجولة 2