جدول مباريات اليوم الجمعة 18 يونيو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 18 يونيو 2021 في يورو 2020 وكذلك في الدوري المصري وكوبا أمريكا، وما هي القنوات الناقلة؟

تستمر متعة بطولة يورو 2020، وفي يوم الجمعة 18 يونيو 2021، ستكون مصحوبة بإثارة محلية عربية وأخرى قارية لاتينية.

في كأس الأمم الأوروبية، يلعب منتخب السويد مع سلوفاكيا، بينما يلعب منتخب كرواتيا مع التشيك.

بينما يلعب المنتخب الإنجليزي، أمام نظيره الاسكتلندي، في ديربي الكرة البريطانية.

أما على صعيد كوبا أمريكا، فنكون على موعد مع مباراة تجمع بين منتخب تشيلي أمام منتخب بوليفيا.

محليًا، تتواصل إثارة متعة الدوري المصري، ويلعب وادي دجلة والجونة.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 18 يونيو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18 يونيو"18-6-2021":

يورو 2020 - دور المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة السويد - سلوفاكيا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports Max HD 1 كرواتيا - التشيك 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports Max HD 1 إنجلترا - اسكتلندا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Max HD 1

الدوري المصري الممتاز - الجولة 26 المباراة الموعد القناة الناقلة وادي دجلة - الجونة 19:00 مصر، 20:00 السعودية ON Time Sports 1 HD

كوبا أمريكا 2021 - دور المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة تشيلي - بوليفيا 23:00 مصر، 00:00 السعودية beIN Sports Max HD 5

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