مباريات ودية
جدول مباريات اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة
أحمد جمال
12:00 ص غرينتش+2 18/11/2022
تشحذ المنتخبات المشاركة في كأس العالم قطر 2022 الهمم من أجل الدخول بأفضل شكل إلى المونديال العربي، والآن تضع تلك المنتخبات الرتوش الأخيرة استباقًا للحدث العالمي الأبرز في عالم كرة القدم.
من أجل ذلك، هناك منتخبات عربية تواجه تطلعات الأوروبيين، سعيًا منهم لعمل تجربة أخيرة قبل المونديال، ومحاكاة فرق عربية أخرى في مجموعاتهم.
بلجيكا تواجه منتخب مصر اليوم وعينها على محاكاة المغرب التي توجد معها بالمجموعة كمنتخب عربي شبيه.
في السطور التالية نقدم لكم جدول مباريات اليوم 18 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022 "18-11-2022"
مباريات ودية – منتخبات
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|بلجيكا - مصر
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|ON Time Sports 1 HD
|البحرين - صربيا
|18:00 مصر، 19:00 السعودية
|البحرين الرياضية