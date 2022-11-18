جدول مباريات اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022 واستعدادات المنتخبات لكأس العالم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تشحذ المنتخبات المشاركة في كأس العالم قطر 2022 الهمم من أجل الدخول بأفضل شكل إلى المونديال العربي، والآن تضع تلك المنتخبات الرتوش الأخيرة استباقًا للحدث العالمي الأبرز في عالم كرة القدم.

من أجل ذلك، هناك منتخبات عربية تواجه تطلعات الأوروبيين، سعيًا منهم لعمل تجربة أخيرة قبل المونديال، ومحاكاة فرق عربية أخرى في مجموعاتهم.

بلجيكا تواجه منتخب مصر اليوم وعينها على محاكاة المغرب التي توجد معها بالمجموعة كمنتخب عربي شبيه.

في السطور التالية نقدم لكم جدول مباريات اليوم 18 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022 "18-11-2022"

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