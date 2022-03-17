جدول مباريات اليوم الجمعة 18 مارس 2022 والقنوات الناقلة

إثارة كرة القدم مستمرة ولا تتوقف، ويوم الجمعة 18 مارس 2022 نحن على موعد مع عدد من المواجهات القوية، بالعديد من المباريات المثيرة في الدوريات الأوروبية والعربية.

البداية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تتواصل الجمعة مباريات الجولة 25 من موسم 2021-22، بإقامة ثلاث مباريات ، حيث يلعب الاتحاد ضد الحزم، والهلال ضد الأهلي، والشباب ضد الطائي.

أما على المستوى الأوروبي، تنطلق الجمعة 18 مارس مباريات الجولة 29 من الدوري الإسباني، بلقاء يحل فيه خيتافي ضيفًا على أتلتيك بيلباو.

وفي إنجلترا، تنطلق منافسات الجولة 30 مع احتدام المنافسة في البطولة، حيث يحل ليدز يونايتد ضيفًا على وولفرهامبتون.

ومن إنجلترا إلى في فرنسا، حيث تنطلق مباريات الجولة 29 من "ليج 1" بمباراة تجمع بين تروا وسانت إيتيان.

الإثارة لا تتوقف، حيث تنطلق الجمعة مباريات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تقام ثلاث مباريات في غاية القوة، بوجود أطراف عربية في كل المباريات.

المباراة الأولى ستكون القمة المصرية السودانية بين الأهلي والمريخ لحساب المجموعة الأولى، فيما يحل الرجاء المغربي ضيفًا على أمازولو الجنوب إفريقي في مباراة قوية لحساب المجموعة الثانية، وأخيرًا في المجموعة نفسها يستضيف وفاق سطيف الجزائري فريق حوريا الغيني.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 18 مارس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 18 مارس 2022 "18-03-2022"

الدوري السعودي - الجولة 25

المباراة الموعد القناة الناقلة الطائي - الشباب 19:00 السعودية، 18:00 مصر SSC 6 HD الاتحاد - الحزم 19:05 السعودية، 18:05 مصر SSC 5 HD الهلال - الأهلي 20:50 السعودية، 19:50 مصر SSC 1 HD

الدوري الإسباني - الجولة 29

المباراة الموعد القناة الناقلة أتلتيك بيلباو - خيتافي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD

دوري أبطال إفريقيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة المريخ - الأهلي 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 3 HD أمازولو - الرجاء 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 4 HD وفاق سطيف - حوريا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 3 HD

الدوري الإنجليزي - الجولة 30

المباراة الموعد القناة الناقلة وولفرهامبتون - ليدز يونايتد 22:00 مصر، 23:00 السعودية bein sports premium 1 HD

الدوري الفرنسي - الجولة 28

المباراة الموعد القناة الناقلة سانت إيتيان - تروا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإيطالي - الجولة 30

المباراة الموعد القناة الناقلة ساسوولو - سبيتسيا 19:45 مصر، 20:45 السعودية Lega Serie A YouTube جنوى - تورينو 22:00 مصر، 23:00 السعودية Lega Serie A YouTube

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