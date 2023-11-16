جدول مباريات اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

سيكون عشاق كرة القدم حول العالم على موعد مع وجبة كروية دسمة، يوم الجمعة 17 نوفمبر 2023، حيث تتواصل منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في أكثر من قارة، بالإضافة إلى بماريات تصفيات يورو 2024.

وفي تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، تتواصل مباريات الجولة الأولى بعد ن المباريات، أبرزها مواجهة ليبيا أمام إسواتيني، فيما يلعب منتخب تونس أمام ساوتومي وبرينسيب.

وبالانتقال إلى تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026، تقام أكثر من مباراة هامة في الجولة الخامسة، حيث يستضيف منتخب الأرجنتين نظيره أوروجواي، ويحل منتخب البرازيل ضيفًا على كولومبيا.

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وبالانتقال إلى تصفيات يورو 2024، تقام العديد من المباريات التي قد تحدد الصورة النهائية للمتأهل إلى البطولة التي تقام في ألمانيا، وعلى رأسها مواجهة إيطاليا أما مقدونيا الشمالية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم ال جمعة 17 نوفمبر 2023 "17-11-2023"

تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة 5

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة فنزويلا - الإكوادور 00:00 مصر، 01:00 السعودية راشد الدوسري SSC EXTRA 2 HD الأرجنتين - أوروجواي 02:00 مصر، 03:00 السعودية فارس عوض SSC EXTRA 1 HD كولومبيا - البرازيل 02:00 مصر، 03:00 السعودية رؤوف خليف SSC1 HD تشيلي - باراجواي 02:30 مصر، 03:30 السعودية مشاري القرني SSC EXTRA 2 HD

تصفيات يورو 2024 - الجولة 9

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة كازاخستان - سان مارينو 17:00 مصر، 18:00 السعودية عامر الخوذيري beIN Sports HD 3 فنلندا - إيرلندا الشمالية 19:00 مصر، 20:00 السعودية محمد مبروكي beIN Sports HD 2 مولودوفا - ألبانيا 19:00 مصر، 20:00 السعودية مضر اليوسف beIN Sports HD 1 إيطاليا - مقدونيا الشمالية 21:45 مصر، 22:45 السعودية خالدي الحدي beIN Sports HD 1 إنجلترا - مالطا 21:45 مصر، 22:45 السعودية علي محمد علي beIN Sports HD 2 بولندا - تشيكيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية أحمد عبده beIN Sports HD 3 الدنمارك - سلوفينيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية نوفل باشي beIN Sports HD 4

تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة 1