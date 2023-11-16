جدول مباريات اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد الغنام
Italy Minuto di silenzioGetty
تصفيات كأس أوروباتصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالمتصفيات أفريقيا لكأس العالمإيطاليا v مقدونيا الشماليةإيطاليامقدونيا الشماليةالدنمارك v سلوفينياالدنماركسلوفينياإنجلترا v مالطاإنجلترامالطافنلندا v أيرلندا الشماليةفنلنداأيرلندا الشماليةبولندا v جمهورية التشيكبولنداجمهورية التشيككازاخستان v سان مارينوكازاخستانسان مارينومولدوفا v ألبانيامولدوفاألبانياالأرجنتين v أوروغوايالأرجنتينأوروغوايتشيلي v باراغوايتشيليباراغوايكولومبيا v البرازيلكولومبياالبرازيلفنزويلا v الإكوادورفنزويلاالإكوادورسوازيلاند v ليبياسوازيلاندليبياغينيا v أوغنداغينياأوغنداجزر القمر v جمهورية أفريقيا الوسطىجزر القمرجمهورية أفريقيا الوسطىزامبيا v جمهورية الكونغوزامبياجمهورية الكونغوليبيريا v مالاويليبيريامالاويغانا v مدغشقرغانامدغشقربوركينا فاسو v غينيا بيساوبوركينا فاسوغينيا بيساوالكاميرون v موريشيوسالكاميرونموريشيوسساحل العاج v سيشيلساحل العاجسيشيلتونس v ساو تومي وبرينسيبيتونسساو تومي وبرينسيبيمالي v تشادماليتشاد

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

سيكون عشاق كرة القدم حول العالم على موعد مع وجبة كروية دسمة، يوم الجمعة 17 نوفمبر 2023، حيث تتواصل منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في أكثر من قارة، بالإضافة إلى بماريات تصفيات يورو 2024.

وفي تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، تتواصل مباريات الجولة الأولى بعد ن المباريات، أبرزها مواجهة ليبيا أمام إسواتيني، فيما يلعب منتخب تونس أمام ساوتومي وبرينسيب.

وبالانتقال إلى تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026، تقام أكثر من مباراة هامة في الجولة الخامسة، حيث يستضيف منتخب الأرجنتين نظيره أوروجواي، ويحل منتخب البرازيل ضيفًا على كولومبيا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبالانتقال إلى تصفيات يورو 2024، تقام العديد من المباريات التي قد تحدد الصورة النهائية للمتأهل إلى البطولة التي تقام في ألمانيا، وعلى رأسها مواجهة إيطاليا أما مقدونيا الشمالية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 "17-11-2023"

تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة 5

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
فنزويلا - الإكوادور00:00 مصر، 01:00 السعوديةراشد الدوسريSSC EXTRA 2 HD
الأرجنتين - أوروجواي02:00 مصر، 03:00 السعوديةفارس عوضSSC EXTRA 1 HD
كولومبيا - البرازيل02:00 مصر، 03:00 السعوديةرؤوف خليفSSC1 HD
تشيلي - باراجواي02:30 مصر، 03:30 السعوديةمشاري القرنيSSC EXTRA 2 HD

تصفيات يورو 2024 - الجولة 9

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
كازاخستان - سان مارينو17:00 مصر، 18:00 السعوديةعامر الخوذيريbeIN Sports HD 3
فنلندا - إيرلندا الشمالية19:00 مصر، 20:00 السعوديةمحمد مبروكيbeIN Sports HD 2
مولودوفا - ألبانيا19:00 مصر، 20:00 السعوديةمضر اليوسفbeIN Sports HD 1
إيطاليا - مقدونيا الشمالية21:45 مصر، 22:45 السعوديةخالدي الحديbeIN Sports HD 1
إنجلترا - مالطا21:45 مصر، 22:45 السعوديةعلي محمد عليbeIN Sports HD 2
بولندا - تشيكيا21:45 مصر، 22:45 السعوديةأحمد عبدهbeIN Sports HD 3
الدنمارك - سلوفينيا21:45 مصر، 22:45 السعوديةنوفل باشيbeIN Sports HD 4

تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة 1

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
إسواتيني - ليبيا15:00 مصر، 16:00 السعودية--ليبيا الرياضية
غانا - مدغشقر18:00 مصر، 19:00 السعودية----
تونس - ساوتومي وبرينسب21:00 مصر، 22:00 السعودية--SSC Sport

طالع الجدول بالكامل من هنا