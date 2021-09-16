جدول مباريات اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021 في الدوري السعودي والإنجليزي والإسباني والإيطالي، والقنوات الناقلة..

يشهد اليوم، الجمعة 17 سبتمبر، مواصلة مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي بجانب انطلاق الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي والإسباني.

في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يواجه ضمك نظيره الشباب بينما يلعب التعاون ضد الرائد، والأهلي يستضيف الفتح.

أما في الدوري الإنجليزي يلعب نيوكاسل مع ليدز يونايتد، وفي الدوري الإسباني يستضيف سيلتا فيجو نظيره قادش.

وفي الدوري الإيطالي يلعب ساسوولو أمام تورينو، وفي الدوري الألماني يلعب هيرتا برلين أمام جرويتر فورت.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17 سبتمبر "17-9-2021":

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين - الجولة الخامسة المباراة الموعد القناة الناقلة ضمك - الشباب 18:35 السعودية، 17:45 مصر شاهد VIP التعاون - الرائد 18:35 السعودية، 17:45 مصر شاهد VIP الأهلي - الفتح 20:30 السعودية، 19:30 مصر شاهد VIP

الدوري الإنجليزي - الجولة الخامسة المباراة الموعد القناة الناقلة نيوكاسل - ليدز يونايتد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة الخامسة المباراة الموعد القناة الناقلة سيلتا فيجو - قادش 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1

الدوري الإيطالي - الجولة الرابعة المباراة الموعد القناة الناقلة ساسوولو - تورينو 20:45 مصر، 21:45 السعودية لا يوجد

الدوري الألماني - الجولة الخامسة المباراة الموعد القناة الناقلة هيرتا برلين - جرويتر فورت 20:30 مصر، 21:30 السعودية لا يوجد

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