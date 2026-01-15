تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Al Ittihad v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
شاهد الدوري الإيطالي عبرشاهد البث المباشر من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الجمعة 16 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 16 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 16 يناير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 16 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 16 يناير 2026؟

يمكن متابعة دوري روشن السعودي ودوري يلو عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإسباني والفرنسي وكأس آسيا تحت 23 عامًا عبر تطبيق "TOD".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

 شاهد الدوري الإيطالي عبر stc tv بـ15 ريال فقطاشترك الآن!

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

جدول مباريات اليوم الجمعة 16 يناير 2026 "16-01-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
النجمة - الفتح16:40 السعودية، 17:40 الإماراتثمانية
الخليج - الأخدود17:45 السعودية، 18:45 الإماراتثمانية
الاتحاد - الاتفاق20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانية

الدوري الإسباني - الجولة 20

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
إسبانيول - جيرونا23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports 3جواد بدة

الدوري الفرنسي - الجولة 18

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
موناكو - لوريان21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN Sports 4محمد بركات
باريس سان جيرمان - ليل23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports 1حسن العيدروس

الدوري الإيطالي - الجولة 21

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمغلق
بيسا - أتالانتا22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tvأحمد الحامد

الدوري الألماني - الجولة 17

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
فيردر بريمن - أينتراخت فرانكفورت22:30 السعودية، 23:30 الإماراتشاهدعبد العزيز الزيد

دوري يلو - الجولة 17

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الباطن - الفيصلي 15:25 السعودية، 16:25 الإماراتثمانية
الجندل - العربي 15:45 السعودية، 16:45 الإماراتثمانية
الجبلين - الوحدة 15:45 السعودية، 16:45 الإماراتثمانية
الجبيل - العدالة 17:50 السعودية، 18:50 الإماراتثمانية
البكيرية - الدرعية18:15 السعودية، 19:15 الإماراتثمانية

كأس الرابطة المصرية - الجولة 7

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
إنبي - غزل المحلة17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport 1محمد الشاذلي

كأس آسيا تحت 23 عامًا - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
اليابان - الأردن14:30 السعودية، 15:30 الإماراتbeIN Sports 6عامر الخوذيري
فيتنام - الإمارات18:30 السعودية، 19:30 الإماراتbeIN Sports 6محمد المبروكي

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان
0