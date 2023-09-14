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جدول مباريات اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

بلال محمد
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دوري روشن السعوديكأس السوبر الإفريقيباريس سان جيرمانالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الألماني - بوندسليجا

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات والمعلقين؟

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يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة بعد عودة الحياة إلى أوصال كرة القدم حول العالم، مع عودة الدوريات السعودية وكذلك الدوريات الأوروبية الكبرى بعد توقف دام قرابة العشرة أيام.

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ونستعرض معكم مباريات اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023 حيث نتابع الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2023-2024، والتي نشاهد فيها مباريات الشباب أمام الفيحاء، والهلال والرياض، والخليج.

كما يستضيف استاد الملك فهد الرياضية، مباراة السوبر الإفريقي والتي تجمع الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري.

المباراة التالية

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 15 سبتمبر 2023 "14-09-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 6

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
الفيحاء - الشباب18:00 مصر والسعودية-شاهد
الهلال - الرياض21:00 مصر والسعودية-شاهد

السوبر الإفريقي

المباراةالموعدالمعلقالقناة الناقلة
الأهلي - اتحاد العاصمة21:00 مصر والسعوديةعصام الشواليbeIN Sports HD 6

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الدوري الألماني - الجولة 4

المباراةالموعدالمعلقالقناة الناقلة
بايرن ميونخ - باير ليفركوزن21:30 مصر والسعوديةعلي محمد عليbeIN Sports HD 5

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