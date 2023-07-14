جدول مباريات اليوم السبت 15 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

يستعرض معكم Goal النسخة العربية لمباريات هذا اليوم الكروي الذي سنتابع فيه بطولة وحيدة أيضًا، نظراً لانتهاء أغلب المواسم الرياضية في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية وأغلب الدوريات العربية أيضًا..
ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 15 يوليو 2023 حيث سنتابع مباريات في الدوري المصري لكرة القدم وكذلك مباريات هامة في الدوري الجزائري.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 15 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم السبت 15 يوليو 2023 "15-07-2023"
الدوري المصري - الجولة 34
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|المصري - سموحة
|19:00 مصر والسعودية
|OnTime Sports
|إنبي - سيراميكا
|19:00 مصر والسعودية
|OnTime Sports
|الإسماعيلي - الاتحاد
|21:30 مصر والسعودية
|OnTime Sports
الدوري الجزائري - الجولة 30
المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الرياضي القسنطيني - اتحاد العاصمة
|19:15 مصر والسعودية
الرياضية الجزائرية
|شباب بلوزداد - شبيبة القبائل
|19:15 مصر والسعودية
|الرياضية الجزائرية