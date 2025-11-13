جدول مباريات اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة على الرغم من التوقف الدولي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، حيث تستمر مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، كما نتابع مواجهات ودية قوية استعدادًا للبطولات القادمة وعلى رأسها مونديال 2026.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم عبر تطبيق TOD.

جدول مباريات اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 "14-11-2025"

تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة 9

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق فنلندا - مالطا 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN Sports HD 1 عامر الخوذيري لوكسمبورج - ألمانيا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN Sports HD 1 حفيظ دراجي بولندا - هولندا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN Sports HD 2 محمد بركات كرواتيا - جزر فارو 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN Sports HD 3 نوفل باشي سلوفينيا - ايرلندا الشمالية 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN Sports HD 5 محمد السعدي جبل طارق - مونتينجرو 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN Sports HD 5 منتصر الأزهري

مباريات ودية