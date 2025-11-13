تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة على الرغم من التوقف الدولي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، حيث تستمر مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، كما نتابع مواجهات ودية قوية استعدادًا للبطولات القادمة وعلى رأسها مونديال 2026.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم عبر تطبيق TOD.

وإن كنت ترغب في مشاهدة البث المباشر من أي مكان في العالم يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN

جدول مباريات اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 "14-11-2025"

تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة 9

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
فنلندا - مالطا20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN Sports HD 1عامر الخوذيري
لوكسمبورج - ألمانيا22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN Sports HD 1حفيظ دراجي
بولندا - هولندا22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN Sports HD 2محمد بركات
كرواتيا - جزر فارو22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN Sports HD 3نوفل باشي
سلوفينيا - ايرلندا الشمالية22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN Sports HD 5محمد السعدي
جبل طارق - مونتينجرو22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN Sports HD 5منتصر الأزهري

مباريات ودية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أوزبكستان - مصر18:00 مصر، 19:00 السعوديةON Sports 1مؤمن حسن
السعودية - كوت ديفوار19:30 السعودية، 18:30 الإماراتتطبيق STCفهد العتيبي

