جدول مباريات اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة أكتوبر 2023 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الدولية والتي على قدر كبير من الحماسية والأهمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 حيث نتابع مباريات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024، والتي من أهمها بالطبع لقاء منتخب فرنسا بمنتخب هولندا.

كما سنتابع مباريات دولية ودية تجمع منتخب السعودية ونيجيريا

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

جدول مباريات اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 "12-10-2023" والمعلقين

التصفيات المؤهلة ليورو 2024 - الجولة السابعة

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة إستونيا - أذربيجان 19:00 مصر والسعودية عامر الخوذيري beIN Sports HD 2 هولندا - فرنسا 21:45 مصر والسعودية حفيظ الدراجي beIN Sports HD 1 البرنعال - سلوفينيا 21:45 مصر والسعودية خليل البلوشي beIN Sports HD 2 النمسا - بلجيكا 21:45 مصر والسعودية علي محمد علي beIN Sports HD 3 آيرلندا - اليونان 21:45 مصر والسعودية نوفل باشي beIN Sports HD 4 ليشتنشتاين - البوسنة والهرسك 21:45 مصر والسعودية مضر اليوسف beIN Sports HD 5 آيسلندا - لوكسمبورج 21:45 مصر والسعودية أحمد عبده beIN Sports HD 6

مباريات دولية ودية - منتخبات