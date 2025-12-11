تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، حيث نتابع مباريات ربع نهائي كأس العرب 2025، والتي يلتقي فيها المنتخب الأردني مع نظيره العراقي والجزائر تواجه الإمارات..

وتنطلق مواجهات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني وفيها يلعب ريال سوسييداد مع جيرونا، ويلعب أنجيه مع نانت في الجولة السادسة عشر من الدوري الفرنسي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإسباني والفرنسي وكأس العرب 2025 عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة كأس العرب أيضاً عبر منصة "شاشا" ومنصة "stc tv".

كما يمكن مشاهدة مباريات الدوري الألماني عبر تطبيق "شاهد".

جدول مباريات اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025 "12-12-2025"

كأس العرب 2025 - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الأردن - العراق17:30 السعودية، 18:30 الإماراتbeIN SPORTS HDحفيظ دراجي
الكأسخليل البلوشي
أبو ظبي الرياضيةفارس عوض
عمان الرياضيةمحمد الريامي
الشارقة الرياضيةسالم السالمي
دبي الرياضية 1رؤوف خليف
stc tv
الكويت الرياضيةراشد الدوسري
شاشامحمد حسين
الجزائر - الإمارات20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORTS HDحسن العيدروس
الكأسخالد الحدي
أبو ظبي الرياضيةعامر عبد الله
الشارقة الرياضيةموسى عيد
دبي الرياضية 1عبد الحميد الجسمي
stc tv
الكويت الرياضيةإبراهيم الهشال
عمان الرياضيةراشد الشيذاني
شاشاعلي دراج

الدوري الإسباني - الجولة 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ريال سوسييداد - جيرونا23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 3 HDأحمد فؤاد

الدوري الألماني - الجولة 14

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أونيون برلين - لايبزيج22:30 السعودية، 23:30 الإماراتشاهد-
MBC أكشن

الدوري الفرنسي - الجولة 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
أنجيه - نانت22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN SPORTS 4 HD

كأس الرابطة المصري - الجولة 1

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الأهلي - إنبي20:00 مصر، 21:00 الإماراتON Sport 1أيمن الكاشف

