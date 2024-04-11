جدول مباريات اليوم الجمعة 12 أبريل 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 12 أبريل 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى وأيضا البطولات العربية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 12 أبريل 2024 ثالث أيام عيد الفطر المبارك أعاده الله عليكم باليمن والبركات، ونتابع في هذا اليوم المجيد لقاء ريال بيتيس وسيلتا فيجو في الجولة 31 من الدوري الإسباني، كما نتابع مباراة وحيدة أيضاً في الدوري الإيطالي ما بين لاتسيو وساليرنيتانا.

وفي الدوري الفرنسي يلتقي ميتز بفريق لانس ضمن الأسبوع الـ29، كما نتابع الجولة الثانية من دور مجموعات كوبا ليبرتدوريس والتي يحل فيها ناسيونال مونتيفيديو ضيفاً على ريفربليت، بينما يلتقي بالميراس البرازيلي بفريق ليفربول الأوروجواياني، وفي البطولات العربية نتابع العربي القطري في مواجهة الشارقة في السوبر القطري الإماراتي في نسخته الأولى.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 12 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 12 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الإسباني، الألماني ،الفرنسي وكوبا ليبرتادوريس.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الجمعة 12 أبريل 2024 "12-04-2024"

الدوري الإسباني - الجولة 31

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ريال بيتيس - سيلتا فيجو 22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN SPORTS HD 3 حسن العيدروس

الدوري الفرنسي - الجولة 29

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ميتز - لانس 22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN SPORTS HD 4 محمد المبروكي

الدوري الألماني - الجولة 29

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق أوجسبورج - يونيون برلين 21:30 السعودية، 20:30 مصر beIN SPORTS HD 5 أحمد عبده

الدوري الإيطالي - الجولة 32

المباراة الموعد القناة الناقلة لاتسيو - ساليرنيتانا 21:45 السعودية، 20:45 مصر STARZPLAY

دوري البطولة الإنجليزية - الجولة 43

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق بليموث أرجايل - ليستر سيتي 22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN SPORTS HD 2 مضر اليوسف

كوبا ليبرتادوريس - دور المجموعات الجولة 2

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق بالميراس - ليفربول 03:00 السعودية، 02:00 مصر beIN SPORTS HD 2 أحمد المعمري ريفربليت - ناسيونال مونتيفيديو 03:00 السعودية، 02:00 مصر beIN SPORTS HD 3 محمد السعدي

السوبر القطري الإماراتي - النهائي