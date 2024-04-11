تحتوي هذه الصفحة على روابط تابعة. عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Mattia Zaccagni LazioGetty Images
مباريات اليوم على
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الجمعة 12 أبريل 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري الأسباني الدرجة الأولىكأس ليبيرتادوريس 1القنوات الناقلةريفر بلايت v ناسيونالريفر بلايتناسيونالبالميراس v ليفربولبالميراسليفربولأوجسبورج v يونيون برلينأوجسبورجإنجلترا 2يونيون برلينالدوري الألماني الدرجة الأولىلاتسيو v ساليرنيتانابيتيس v سيلتا فيجولاتسيوساليرنيتاناالدوري الإيطالي الدرجة الأولىبلايموث v ليستربلايموثليسترميتز v لانسميتزلانسالدوري الفرنسي الدرجة الأولىبيتيسسيلتا فيجو

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 12 أبريل 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى وأيضا البطولات العربية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 12 أبريل 2024 ثالث أيام عيد الفطر المبارك أعاده الله عليكم باليمن والبركات، ونتابع في هذا اليوم المجيد لقاء ريال بيتيس وسيلتا فيجو في الجولة 31 من الدوري الإسباني، كما نتابع مباراة وحيدة أيضاً في الدوري الإيطالي ما بين لاتسيو وساليرنيتانا.

وفي الدوري الفرنسي يلتقي ميتز بفريق لانس ضمن الأسبوع الـ29، كما نتابع الجولة الثانية من دور مجموعات كوبا ليبرتدوريس والتي يحل فيها ناسيونال مونتيفيديو ضيفاً على ريفربليت، بينما يلتقي بالميراس البرازيلي بفريق ليفربول الأوروجواياني، وفي البطولات العربية نتابع العربي القطري في مواجهة الشارقة في السوبر القطري الإماراتي في نسخته الأولى.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 12 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 12 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الإسباني، الألماني ،الفرنسي وكوبا ليبرتادوريس.

تطبيق TOD TVاضغط هنا للتحميل

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان في العالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن

جدول مباريات اليوم الجمعة 12 أبريل 2024 "12-04-2024"

الدوري الإسباني - الجولة 31

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ريال بيتيس - سيلتا فيجو22:00 السعودية، 21:00 مصرbeIN SPORTS HD 3حسن العيدروس

الدوري الفرنسي - الجولة 29

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ميتز - لانس22:00 السعودية، 21:00 مصرbeIN SPORTS HD 4محمد المبروكي

الدوري الألماني - الجولة 29

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
أوجسبورج - يونيون برلين21:30 السعودية، 20:30 مصرbeIN SPORTS HD 5أحمد عبده

الدوري الإيطالي - الجولة 32

المباراةالموعدالقناة الناقلة
لاتسيو - ساليرنيتانا21:45 السعودية، 20:45 مصرSTARZPLAY

دوري البطولة الإنجليزية - الجولة 43

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
بليموث أرجايل - ليستر سيتي22:00 السعودية، 21:00 مصرbeIN SPORTS HD 2مضر اليوسف

كوبا ليبرتادوريس - دور المجموعات الجولة 2

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
بالميراس - ليفربول03:00 السعودية، 02:00 مصرbeIN SPORTS HD 2أحمد المعمري
ريفربليت - ناسيونال مونتيفيديو03:00 السعودية، 02:00 مصرbeIN SPORTS HD 3محمد السعدي

السوبر القطري الإماراتي - النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
العربي القطري - الشارقة19:00 السعودية، 18:00 مصرAlkass 6
AD Sports

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان

اختيارات المحررين