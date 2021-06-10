جدول مباريات اليوم الجمعة 11 يونيو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 11 يونيو 2021 في بطولة كأس الأمم الأوروبية وتصفيات كأس العالم 2022 وكذلك الوديات، والقنوات الناقلة..

سيكون عشاق ومحبو كرة القدم على موعد مع ليلة كروية دسمة بامتياز يوم الجمعة الموافق 11 يونيو 2021، بعدد من المباريات المثيرة على مختلف الأصعدة.

أخيرًا وبعد طول انتظار، تنطلق بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" والمواجهة الأولى ستكون نارية بين منتخب إيطاليا وتركيا في العاصمة الإيطالية روما.

وعلى صعيد قارة آسيا، يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره سنغافورة في تصفيات مونديال 2022، كما توجد قمة عربية منتظرة للغاية بين منتخب الكويت والأردن.

كذلك تلعب الإمارات مع إندونيسيا والعراق مع هونج كونج وأفغانستان مع عمان، وجميعها مباريات فيصلية لحسم التأهل للمرحلة المقبلة من التصفيات.

على الصعيد الودي، لا يفوت أحد ديربي شمال إفريقيا بين تونس والجزائر على ملعب حمادي العقربي "رادس".

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 11 يونيو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 11 يونيو"11-6-2021":

كأس الأمم الأوروبية - دور المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة إيطاليا - تركيا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Max HD 1

تصفيات كأس العالم 2022 - قارة آسيا المباراة الموعد القناة الناقلة إندونيسيا - الإمارات 20:45 الإمارات، 19:45 السعودية AD Sports HD 1

Dubai Sports 1 HD

Sharjah Sport HD هونج كونج - العراق 19:30 العراق، 20:30 الإمارات Al Iraqiya Sports HD أفغانستان - عمان 21:00 عمان، 20:00 السعودية beIN Sports HD

Oman Sports HD سنغافورة - السعودية 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات KSA SPORTS HD 1 الكويت - الأردن 22:00 الكويت والأردن، 23:00 الإمارات Kuwait Sports HD

مباريات ودية المباراة الموعد القناة الناقلة تونس - الجزائر 20:30 تونس والجزائر، 21:30 مصر القناة الوطنية التونسية

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