جدول مباريات اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟.

من جديد تتواصل متعة وإثارة كرة القدم في يوم جديد تبدأ فيه جولات جديدة بالدوريات الأوروبية، كما تتواصل استعدادات منتخبات كأس العالم قطر 2022 لخوض المنافسة الكروية الأهم في العالم.

تبدأ فعاليات الدوري الإيطالي في جولته الـ 15 وكذلك الدوريين الفرنسي والألماني.

بينما يخوض منتخب البحرين ودية أمام كندا وتتواصل مباريات الدوري الإماراتي لكرة القدم.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 "11-11-2022"

الدوري الإيطالي – الجولة 15

المباراة الموعد القناة الناقلة إمبولي - كريمونيزي 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري الفرنسي – الجولة 15

المباراة الموعد القناة الناقلة ليون - نيس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports Connect

الدوري الألماني – الجولة 15

المباراة الموعد القناة الناقلة بوروسيا مونشنجلادباخ - بوروسيا دورتموند 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports 3 HD Premium

الدوري الإماراتي – الجولة 10

المباراة الموعد القناة الناقلة شباب الأهلي دبي - النصر 14:45 مصر، 15:45 السعودية AD SPORTS خورفكان - الظفرة 14:45 مصر، 15:45 السعودية AD SPORTS الجزيرة - الوحدة 17:30 مصر، 18:30 السعودية AD SPORTS

مباريات ودية – منتخبات