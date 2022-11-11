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جدول مباريات اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
12:00 ص غرينتش+2 11‏/11‏/2022
MP_Marcus Thuram_Borussia MG vs Youssoufa Moukoko_Dortmund
تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟.

من جديد تتواصل متعة وإثارة كرة القدم في يوم جديد تبدأ فيه جولات جديدة بالدوريات الأوروبية، كما تتواصل استعدادات منتخبات كأس العالم قطر 2022 لخوض المنافسة الكروية الأهم في العالم.

تبدأ فعاليات الدوري الإيطالي في جولته الـ 15 وكذلك الدوريين الفرنسي والألماني.

بينما يخوض منتخب البحرين ودية أمام كندا وتتواصل مباريات الدوري الإماراتي لكرة القدم.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 "11-11-2022"

الدوري الإيطالي – الجولة 15

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إمبولي - كريمونيزي21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1

الدوري الفرنسي – الجولة 15

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ليون - نيس22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports Connect

الدوري الألماني – الجولة 15

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بوروسيا مونشنجلادباخ - بوروسيا دورتموند21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN Sports 3 HD Premium

الدوري الإماراتي – الجولة 10

المباراةالموعدالقناة الناقلة
شباب الأهلي دبي - النصر14:45 مصر، 15:45 السعوديةAD SPORTS
خورفكان - الظفرة14:45 مصر، 15:45 السعوديةAD SPORTS
الجزيرة - الوحدة17:30 مصر، 18:30 السعوديةAD SPORTS

مباريات ودية – منتخبات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
البحرين - كندا16:30 مصر، 17:30 السعوديةالبحرين الرياضية

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