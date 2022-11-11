الدوري الألماني - بوندسليجا
جدول مباريات اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة
12:00 ص غرينتش+2 11/11/2022
تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟.
من جديد تتواصل متعة وإثارة كرة القدم في يوم جديد تبدأ فيه جولات جديدة بالدوريات الأوروبية، كما تتواصل استعدادات منتخبات كأس العالم قطر 2022 لخوض المنافسة الكروية الأهم في العالم.
تبدأ فعاليات الدوري الإيطالي في جولته الـ 15 وكذلك الدوريين الفرنسي والألماني.
بينما يخوض منتخب البحرين ودية أمام كندا وتتواصل مباريات الدوري الإماراتي لكرة القدم.
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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 "11-11-2022"
الدوري الإيطالي – الجولة 15
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|إمبولي - كريمونيزي
|21:45 مصر، 22:45 السعودية
|AD SPORTS Premium 1
الدوري الفرنسي – الجولة 15
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|ليون - نيس
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports Connect
الدوري الألماني – الجولة 15
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|بوروسيا مونشنجلادباخ - بوروسيا دورتموند
|21:30 مصر، 22:30 السعودية
|beIN Sports 3 HD Premium
الدوري الإماراتي – الجولة 10
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|شباب الأهلي دبي - النصر
|14:45 مصر، 15:45 السعودية
|AD SPORTS
|خورفكان - الظفرة
|14:45 مصر، 15:45 السعودية
|AD SPORTS
|الجزيرة - الوحدة
|17:30 مصر، 18:30 السعودية
|AD SPORTS
مباريات ودية – منتخبات
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|البحرين - كندا
|16:30 مصر، 17:30 السعودية
|البحرين الرياضية