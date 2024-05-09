جدول مباريات اليوم الجمعة 10 مايو 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 10 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 10 مايو 2024 حيث تستكمل مواجهات الجولة 31 من دوري روشن السعودي، والتي أهمها لقاء الاتحاد والاتفاق، كما تنطلق جولة جديدة في عدد من الدوريات الأوروبية الكبرى، كما نتابع أيضًا استكمال الأسبوع 22 من الدوري المصري الممتاز.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 10 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 10 مايو 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال TOD أو عبر beIN Connect، وذلك على مستوى الدوري الإسباني والفرنسي والألماني.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الجمعة 10 مايو 2024 "10-05-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 31

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق أبها - ضمك 18:00 السعودية ومصر SSC 1 HD

SSC 5 HD سعد يحيى

عائد العصيمي الخليج - الوحدة 21:00 السعودية ومصر SSC Extra 1 HD عبدالله المحيسن الاتحاد - الاتفاق 21:00 السعودية ومصر SSC 1 HD

SSC 5 HD حاتم بطيشة

فهد عريشي

الدوري الإسباني - الجولة 35

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ديبورتيفو ألافيس - جيرونا 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 نوفل باشي

الدوري الألماني - الجولة 33

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق أوجسبورج - شتوتجارت 21:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 5 محمد بركات

الدوري الفرنسي - الجولة 33

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق نيس - لوهافر 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 8 مضر الليوسف بريست - ريمس 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 4 جواد بدة

الدوري الإيطالي - الجولة 33

المباراة الموعد القناة الناقلة فروزينوني - إنتر ميلان 21:45 مصر والسعودية AD Sports Premium 1

الدوري المصري - الجولة 22

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق سيراميكا كليوباترا - طلائع الجيش 16:00 مصر والسعودية OnTime Sports 1 أيمن الكاشف الجونة - فاركو 19:00 مصر والسعودية OnTime Sports 2 محمد عزمي فيوتشر - البنك الأهلي 19:00 مصر والسعودية OnTime Sports 1 محمد الغياتي

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