جدول مباريات اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والدوري الألماني والإيطالي وغيرهم، والقنوات الناقلة..

يوم جديد مثير يستعد له عشاق كرة القدم، حيث تكثر المتعة المنتظرة في مباريات يوم الجمعة الموافق 1 أكتوبر 2021 على كلا الصعيدين المحلي والعالمي.

في الدوري الإسباني يفتتح أتلتيك بيلباو مباريات الجولة الثامنة عندما يستضيف، ألاقيس.

ويحل فينيسيا ضيفًا على كالياري في مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، أما في ألمانيا يلعب كولن مع جرويتر فورت.

وعلى الصعيد المحلي، وفي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يلعب الشباب مع الفيحاء، والفيصلي مع الباطن، وفي قمة الجولة يستضيف الاتحاد نظيره الأهلي في ديربي جدة.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1 أكتوبر "1-10-2021":

الدوري الإسباني - الجولة الثامنة المباراة الموعد القناة الناقلة أتلتيك بيلباو - ألافيس 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1

الدوري الإيطالي - الجولة السابعة المباراة الموعد القناة الناقلة كالياري - فينيسيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية لايوجد

الدوري الألماني - الجولة السابعة المباراة الموعد القناة الناقلة كولن - جرويتر فورت 20:30مصر، 21:30 السعودية لايوجد

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين - الجولة السابعة المباراة الموعد القناة الناقلة الشباب - الفيحاء 18:20 السعودية، 17:20 مصر SSC5 الفيصلي - الباطن 18:25 السعودية، 17:25 مصر SSC6 الاتحاد - الأهلي 20:20 السعودية، 19:20 مصر SSC1

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