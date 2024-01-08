جدول مباريات اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024 حيث نتابع مباراة ميدلزبرة وتشيلسي في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، كما سنتابع ربع نهائي كأس إيطاليا بين فيورنتينا وبولونيا.

بالإضافة إلى مباريات الجولة 17 من دوري يلو السعودي، والتي يتواجه فيها هجر والقيصومة، والباطن ضد الجبلين.

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وفي كأس الرابطة المصرية نتابع مباراتين مباريات ضمن دور الـ16، زد ضد طلائع الجيش، والمقاولون العرب في مواجهة الإسماعيلي، كما سنتابع أكثر من مباراة ودية مثل مباراة المنتخب السعودي وفلسطين، ولقاء الجزائر وبوروندي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024 "09-01-2024"

كأس الرابطة الإنجليزية - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق مدلزبرة - تشيلسي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 جواد بدة

دوري يلو السعودي - الجولة 17

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق هجر - القيصومة 14:15 مصر، 15:15 السعودية السعودية الرياضية 2 علي آل المحسن الباطن - الجبلين 14:15 مصر، 15:15 السعودية السعودية الرياضية 1 عائد العصيمي جدة - الجندل 17:35 مصر، 18:35 السعودية السعودية الرياضية 1 أحمد المنتشري

كأس إيطاليا - ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق فيورونتينا - بولونيا 22:00 مصر، 23:00 السعودية AD Sports Premium 1

StarzPlay محمد أبو كبده

كأس الرابطة المصرية - دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق زد - الجيش 15:00 مصر، 16:00 السعودية OnTime Sports 1 محمد الكواليني المصري - المقاولون العرب 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports 1 مؤمن حسن

مباريات ودية - منتخبات