جدول مباريات اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة

مع انتهاء مباريات الدوريات في البطولات العربية والأوروبية يوم الأحد 7 نوفمبر 2021، ندخل فترة التوقف الدولي، والتي تشهد استكمال منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022، والمباريات الودية للمنتخبات.

ويتواصل يوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 غياب المباريات في الدوريات الأوروبية أو العربية.

ورغم التوقف الإجباري، إلا إن إثارة كرة القدم لن تتوقف بأي حال، حيث يمكن لمحبي الرياضة الشعبية الأولى في العالم متابعة عدد من المباريات القوية، سواء في الدوري الأرجنتيني أو الدوري البرازيلي.

وفي الأرجنتين، وضمن الجولة 20 من الدوري الأرجنتيني تقام مباراتين، الأولى تجمع بين هوراكان وأرجنتينوس، والثانية يحل فيها بوكا جونيورز ضيفًا على ألدوسيفي.

أما في الدوري البرازيلي، تقام مباراة واحدة لحساب الجولة الثلاثين، مع دخول البطولة المنعطف الأخير، وفيها يستضيف شابيكوينسي نادي فلامنجو.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 "9-11-2021"

الدوري الأرجنتيني - الجولة 20 المباراة الموعد القناة الناقلة هوراكان - أرجنتينوس 00:00 مصر، 01:00 السعودية -- ألدوسيفي - بوكا جونيورز 02:15 مصر، 03:15 السعودية --

الدوري البرازيلي - الجولة 30 المباراة الموعد القناة الناقلة شابيكوينسي - فلامنجو 01:00 مصر، 02:00 السعودية --

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