جدول مباريات اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، حيث تستمر مواجهات الجولة الثالثة من كأس العرب 2025، البطولة التي يتابعها الكثير من عُشاق كرة القدم في الوطن العربي، والتي يلتقي فيها المنتخب المصري مع نظيره الأردني، ويلعب المنتخب الجزائري أمام العراق.

وتنطلق مواجهات الجولة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، والتي يلعب فيها إنتر مع ليفربول، وبرشلونة أمام آينتراخت فرانكفورت.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات دوري أبطال أوروبا وكأس العرب 2025 عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة كأس العرب أيضاً عبر منصة "شاشا" ومنصة "stc tv".

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 "09-12-2025"

كأس العرب 2025 - دور المجموعات

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق مصر - الأردن 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات beIN SPORTS HD علي سعيد الكعبي الكأس 2 سمير المعيرفي MBC مصر 2 مدحت شلبي الشارقة الرياضية 2 محمد سليمان دبي الرياضية 2 راشد عبدالرحمن stc tv الكويت الرياضية 2 طارق الهشال عمان الرياضية ‏راشد الشيذاني شاشا هاني الشهري الإمارات - الكويت 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات beIN Xtra 1 أحمد البلوشي الكأس 1 خليل البلوشي الشارقة الرياضية 1 موسى عيد دبي الرياضية 1 عبدالحميد الجسمي stc tv الكويت الرياضية جعفر الصليح أبو ظبي الرياضية 1 عامر عبدالله شاشا علي دراج الجزائر - العراق 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN SPORTS HD حسن العيدروس الكأس 1 أحمد الطيب MBC مصر 2 عصام عبده الشارقة الرياضية 1 محمد الهنائي دبي الرياضية 1 رؤوف خليف stc tv أبو ظبي الرياضية 1 عيسى الحربين عمان الرياضية محمد الريامي شاشا هاني الشهري البحرين - السودان 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN Xtra 1 عامر الخوذيري الكأس 2 سمير اليعقوبي الشارقة الرياضية 2 سالم السالمي دبي الرياضية 2 أحمد الشحي stc tv الكويت الرياضية 2 طارق الملا أبو ظبي الرياضية 2 فيصل الهندي شاشا علي دراج

دوري أبطال أوروبا - الجولة السادسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق كيرات - أولمبياكوس 18:30 السعودية، 19:30 الإمارات beIN SPORTS 7 HD منتصر الأزهري بايرن ميونخ - سبورتنج لشبونة 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 1 HD محمد بركات إنتر - ليفربول 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 HD عصام الشوالي برشلونة - فرانكفورت 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 2 HD علي محمد علي أتالانتا - تشيلسي 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 3 HD حفيظ دراجي أيندهوفن - أتلتيكو مدريد 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 4 HD محمد المبروكي توتنهام - سلافيا براج 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 5 HD نوفل باشي موناكو - جلطة سراي 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 6 HD عبدالله الغامدي سانت جيلواز - مارسيليا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 8 HD أحمد عبده

كأس الرابطة المصرية - الجولة الأولى