تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
inter liverpoolGetty Images
شاهد البث المباشر من أي مكان في العالم عبر
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، حيث تستمر مواجهات الجولة الثالثة من كأس العرب 2025، البطولة التي يتابعها الكثير من عُشاق كرة القدم في الوطن العربي، والتي يلتقي فيها المنتخب المصري مع نظيره الأردني، ويلعب المنتخب الجزائري أمام العراق.

وتنطلق مواجهات الجولة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، والتي يلعب فيها إنتر مع ليفربول، وبرشلونة أمام آينتراخت فرانكفورت.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات دوري أبطال أوروبا وكأس العرب 2025 عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة كأس العرب أيضاً عبر منصة "شاشا" ومنصة "stc tv".

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 "09-12-2025"

كأس العرب 2025 - دور المجموعات

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
مصر - الأردن17:30 السعودية، 18:30 الإماراتbeIN SPORTS HDعلي سعيد الكعبي
الكأس 2سمير المعيرفي
MBC مصر 2مدحت شلبي
الشارقة الرياضية 2محمد سليمان
دبي الرياضية 2راشد عبدالرحمن
stc tv
الكويت الرياضية 2طارق الهشال
عمان الرياضية‏راشد الشيذاني
شاشاهاني الشهري
الإمارات - الكويت17:30 السعودية، 18:30 الإماراتbeIN Xtra 1أحمد البلوشي
الكأس 1خليل البلوشي
الشارقة الرياضية 1موسى عيد
دبي الرياضية 1عبدالحميد الجسمي
stc tv
الكويت الرياضيةجعفر الصليح
أبو ظبي الرياضية 1عامر عبدالله
شاشاعلي دراج
الجزائر - العراق20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN SPORTS HDحسن العيدروس
الكأس 1أحمد الطيب
MBC مصر 2عصام عبده
الشارقة الرياضية 1محمد الهنائي
دبي الرياضية 1رؤوف خليف
stc tv
أبو ظبي الرياضية 1عيسى الحربين
عمان الرياضيةمحمد الريامي
شاشاهاني الشهري
البحرين - السودان20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN Xtra 1عامر الخوذيري
الكأس 2سمير اليعقوبي
الشارقة الرياضية 2سالم السالمي
دبي الرياضية 2أحمد الشحي
stc tv
الكويت الرياضية 2طارق الملا
أبو ظبي الرياضية 2فيصل الهندي
شاشاعلي دراج

دوري أبطال أوروبا - الجولة السادسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
كيرات - أولمبياكوس18:30 السعودية، 19:30 الإماراتbeIN SPORTS 7 HDمنتصر الأزهري
بايرن ميونخ - سبورتنج لشبونة20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDمحمد بركات
إنتر - ليفربول23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDعصام الشوالي
برشلونة - فرانكفورت23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 2 HDعلي محمد علي
أتالانتا - تشيلسي23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 3 HDحفيظ دراجي
أيندهوفن - أتلتيكو مدريد23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 4 HDمحمد المبروكي
توتنهام - سلافيا براج23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 5 HDنوفل باشي
موناكو - جلطة سراي23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 6 HDعبدالله الغامدي
سانت جيلواز - مارسيليا23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 8 HDأحمد عبده

كأس الرابطة المصرية - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
فاركو - المقاولون17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport 2زياد الدكروري
كهرباء الإسماعيلية - الزمالك20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 1مؤمن حسن
بيراميدز - البنك الأهلي20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 2بلال علام

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان
0