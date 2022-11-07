جدول مباريات اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتواصل متعة وإثارة كرة القدم، حيث تستمر يوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022، مباريات الدوريات الأوروبية، وتقام مساء الثلاثاء مباريات هامة للغاية في عدد من البطولات الأوروبية والعربية.

البداية ستكون من الدوري الإسباني، حيث تنطلق الثلاثاء 8 نوفمبر مباريات الجولة 14 من موسم 2022-23 من الدوري الإسباني، بثلاث مباريات، أبرزها المواجهة التي يحل فيها برشلونة ضيفًا على أوساسونا.

أما في إيطاليا، فتنطلق مباريات الجولة 14 من موسم 2022-23 في الدوري الإيطالي بإقامة ثلاث مباريات، أبرزها مواجهة ميلان أمام كريمونيزي.

ومن إيطاليا إلى ألمانيا، حيث تنطلق مباريات الجولة 14 من موسم 2022-23 في الدوري الألماني بإقامة أربع مباريات، حيث يستضيف بايرن ميونخ نظيره فيردر بريمن، ويلعب بوروسيا دورتموند خارج أرضه أمام فولفسبورج.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 "08-11-2022"

الدوري الإسباني - الجولة 14

المباراة الموعد القناة الناقلة إلتشي - جيرونا 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports 1 HD أتلتيك بيلباو - بلد الوليد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD أوساسونا - برشلونة 22:30 مصر، 23:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي - الجولة 14

المباراة الموعد القناة الناقلة سبيتسيا - أودينيزي 19:30 مصر، 20:30 السعودية AD SPORTS Premium 2 نابولي - إمبولي 19:30 مصر، 20:30 السعودية AD SPORTS Premium 1 كريمونيزي - ميلان 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني - الجولة 14

beIN Sports 4 HD

المباراة الموعد القناة الناقلة فولفسبورج - بوروسيا دورتموند 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 3 HD بايرن ميونخ - فيردر بريمن 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports 3 HD شتوتجارت - هيرتا برلين 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports Connect بوخوم - بوروسيا مونشنجلادباخ 21:30 مصر، 22:30 السعودية

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