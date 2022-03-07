جدول مباريات اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022 والقنوات الناقلة

لا تتوقف إثارة كرة القدم كل يوم، ونشهد يوم الثلاثاء 8 مارس 2022 العديد من المواجهات القوية، خاصة مع عودة منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، بإقامة مباريات إياب دور الستة عشر.

البداية من دوري أبطال أوروبا بطبيعة الحال، مع انطلاق جولة الإياب في دور الستة عشر من البطولة، حيث نشهد مباراتين، أبرزهما بالطبع المواجهة التي يستضيف فيها ليفربول نظيره إنتر الإيطالي.

ومع غياب المباريات على الصعيد الأوروبي، نشهد عريبًا مجموعة من المباريات المرتقبة، سواء في الدوري السعودي للمحترفين، أو الدوري المصري.

في السعودية، تقام مواجهة "الكلاسيكو" بين الهلال والاتحاد، والمؤجلة من الجولة 12 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

وبالانتقال إلى مصر، تستمر الثلاثاء مباريات الجولة 12 من الدوري المصري، بإقامة مباراتين، أبرزهما المواجهة بين إنبي وإيسترن كومباني.

لكن المباراة الأهم في مصر بطبيعة الحال، ستكون تلك التي ستجمع بين الأهلي وبيراميدز، وهي المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022 "08-03-2022"

دوري أبطال أوروبا - دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة ليفربول - إنتر 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium بايرن ميونخ - سالزبورج 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

الدوري السعودي - مباراة مؤجلة

المباراة الموعد القناة الناقلة الهلال - الاتحاد 20:45 السعودية، 19:45 مصر SSC 1 HD/SD

الدوري المصري

المباراة الموعد القناة الناقلة إنبي - إيسترن كومباني 15:00 مصر، 16:00 السعودية OnTime Sports سيراميكا كليوباترا - سموحة 17:30 مصر، 18:30 السعودية OnTime Sports الأهلي - بيراميدز 20:00 مصر، 21:00 السعودية OnTime Sports

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