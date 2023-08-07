جدول مباريات اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات الودية بالإضافة إلى كأس العالم للسيدات الذي حظي بالكثير من المتابعة هذا العام.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 حيث نتابع مباراتين وديتين ضمن استعدادات الأندية للموسم الكروي الجديد، الأولى يلتقي فيها برشلونة بفريق توتنهام الإنجليزي، بينما تجمع المباراة الثانية كلًا من ميلان ومونزا.

كما سنتابع مباريات كأس العالم للسيدات 2023، حيث يلتقي منتخب كولومبيا وجامايكا، بينما يلتقي منتخب فرنسا بمنتخب المغرب ضمن دور الـ16 من البطولة التي لاقت نجاحاً كبيراً في نسختها الحالية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 "08-08-2023"

كأس العالم للسيدات - دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة كولومبيا - جامايكا 11:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium فرنسا - المغرب 14:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

المباريات الودية التحضيرية - أندية