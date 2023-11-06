جدول مباريات اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
Al Nassr vs Al DuhailGetty
دوري أبطال آسيادوري أبطال أوروباالدحيل v النصرالدحيلالنصرشاختار دونيتسك v برشلونةشاختار دونيتسكبرشلونةميلان v باريس سان جيرمانميلانباريس سان جيرمانبوروسيا دورتموند v نيوكاسلبوروسيا دورتموندنيوكاسلمانشستر سيتي v ياينغ بويزمانشستر سيتيياينغ بويزدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديالفيحاء v العينالفيحاءالعينالجندل v العينالجندلالعينالترجي v العدالةالترجيالعدالةأحد v الجبلينأحدالجبلين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، خاصة في وجود دوري الأبطال الأوروبي والآسيوي الذي يشتعل حماساً في مرحلة المجموعات.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 حيث نتابع الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2023-2024، والتي يحل فيها النصر السعودي ضيفاً ثقيلاً على الدحيل القطري في قمة الجولة، بينما يستضيف الفيحاء فريق العين الإماراتي.

كما سنتابع أيضاً الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والتي سنشهد فيها الكثير من المباريات الهامة والقوية، مثل مباراة مانشستر سيتي ويونج بويز، بوروسيا دورتموند ونيوكاسل، برشلونة وشاختار، ولكن ستكون قمة الليلة هي مواجهة ميلان وباريس سان جيرمان.

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ولن ينتهي اليوم عند هذا الحد، فهناك أيضاً مباريات دوري يلو السعودي التي يحل فيها العين ضيفاً على الجندل، الترجي في مواجهة العدالة، وأحد ضد الجبلين..

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 "07-11-2023"

دوري أبطال آسيا - الجولة 4

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
شاندونج تايشان - إنشيون يونايتد13:00 السعودية، 12:00 مصرأحمد البلوشي
عبد العزيز السبر		beIN Sports AFC
SSC Extra 1 HD
كاواساكي فرونتال - بانكوك جلاس باثوم13:00 السعودية، 12:00 مصرمضر اليوسف
أحمد النفيسة		beIN Sports AFC 2
SSC Sport 1 HD
كايا - يوكوهاما إف مارينوس15:00 السعودية، 14:00 مصرأحمد عبده
عبد العزيز الزيد		beIN Sports AFC 1
SSC Extra 2 HD
جوهور دارول تاكزيم - أولسان هيونداي15:00 السعودية، 14:00 مصرباسم الزير
فهد عريشي		beIN Sports AFC 3
SSC Sport 1 HD
أهال - باختاكور17:00 السعودية، 16:00 مصرعادل خلو
فهد الدريبي		beIN Sports AFC 2
SSC Extra 1 HD
الاستقلال - برسيبوليس17:00 السعودية، 16:00 مصرأحمد فؤاد
محمد الخامسي		beIN Sports AFC
SSC Extra 2 HD
الفيحاء - العين19:00 السعودية، 20:00 الإماراتحسن العيدروس
مشاري القرني
أحمد الطيب		beIN Sports AFC 1
SSC Sport 1 HD
قنوات الكأس 10
الدحيل - النصر21:00 السعودية وقطر، 20:00 مصرعامر الخوذيري
فهد العتيبي
خليل البلوشي		beIN Sports AFC
SSC Sport 1 HD
قنوات الكأس 9

دوري أبطال أوروبا - الجولة الرابعة

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
شاختار - برشلونة20:45 السعودية، 19:45 مصرعصام الشواليbeIN Sports HD 2
بوروسيا دورتموند - نيوكاسل يونايتد20:45 السعودية، 19:45 مصرعلي محمد عليbeIN Sports HD 3
أتلتيكو مدريد - سيلتك23:00 السعودية، 22:00 مصرمحمد بركاتbeIN Sports HD 3
لاتسيو - فينورد23:00 السعودية، 22:00 مصرخالد الحديbeIN Sports HD 4
ريد ستار - لايبزيج23:00 السعودية، 22:00 مصرأحمد عبدهbeIN Sports HD 5
مانشستر سيتي - يونج بويز23:00 السعودية، 22:00 مصرحفيظ دراجيbeIN Sports HD 2
بورتو - أنتويرب23:00 السعودية، 22:00 مصرمضر اليوسفbeIN Sports HD 6
ميلان - باريس سان جيرمان23:00 السعودية، 22:00 مصرجواد بدةbeIN Sports HD 1

دوري يلو السعودي - الجولة 10

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
الجندل - العين15:25 السعودية، 14:25 مصرفهد العنزيالسعودية الرياضية 2
الترجي - العدالة17:30 السعودية، 16:30 مصرعبد الله المغربيالسعودية الرياضية 1
أحد - الجبلين18:15 السعودية، 17:15 مصرمحمد النعميالسعودية الرياضية 2

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