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Kylian Mbappe PSG 2023-24Getty Images
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري أبطال أوروباالدوري المصري الممتازالقنوات الناقلةباريس سان جيرمان v بوروسيا دورتموندباريس سان جيرمانبوروسيا دورتموندالأهلي v الاتحادالأهليالاتحاد

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى وأيضا البطولات العربية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 حيث نتابع مواجهة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما نتابع مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في مباراتهم المؤجلة ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وفي دوري يلو السعودي نستكمل لقاءات الجولة 31، والتي يلتقي فيها هجر والخلود، بينما يحل الفيصلي ضيفاً على جدة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى دوري يلو السعودي.

المباريات التالية

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 "07-05-2024"

دوري أبطال أوروبا - إياب نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
باريس سان جيرمان - بوروسيا دورتموند22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1عصام الشوالي
beIN Sports HD 2خليل البلوشي

دوري يلو السعودي - الجولة 31

المباراةالموعدالقناة الناقلة
هجر - الخلود18:55 السعودية ومصرالسعودية الرياضية
النجمة - الصفا19:20 السعودية ومصرالسعودية الرياضية
جدة - الفيصلي19:20 السعودية ومصرالسعودية الرياضية

الدوري المصري - الأسبوع الـ9

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الأهلي - الاتحاد السكندري19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1محمد الشاذلي

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