جدول مباريات اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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Marcos Amaral - Ahli 2023Al Ahli Twitter
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تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

عدنا من جديد للمتعة والإثارة في أقوى بطولة للأندية، فاليوم تبدأ أولى مباريات إياب دور الـ16 من ذات الأذنين، كما سنتابع أيضاً الكثير من المباريات الهامة ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023.

وبالحديث عن دوري أبطال أوروبا، فنحن على موعد مع مباراة تشيلسي ضد بروسيا دورتموند الذي استطاع الفوز في الجولة الأولى بهدف دون رد، كما ستجمع المباراة الثانية ما بين بنفيكا وكلوب بروج.

وفي الجولة الـ24 من دوري يلو السعودي سنكون على موعد مع مباراة الأهلي ضد نجران، بالإضافة إلى مباريات دوري أبطال أفريقيا، حيث الجولة الرابعة التي سيلتقي فيها الزمالك بالترجي، بالإضافة إلى مباراة الأهلي المصري في مواجهة المقاولون العرب ضمن الأسبوع السابع عشر من الدوري المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023 "7-3-2023"

دوري يلو السعودي - الجولة الـ24

المباراةالموعدالقناة الناقلة
القيصومة - الفيصلي14:50 مصر، 15:50 السعوديةالسعودية الرياضية
الخلود - الشعلة15:00 مصر، 16:00 السعوديةالسعودية الرياضية
نجران - الأهلي17:45 مصر، 18:45 السعوديةالسعودية الرياضية
جدة - العين19:20 مصر، 20:20 السعوديةالسعودية الرياضية

دوري أبطال أوروبا - إياب دور الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بنفيكا - كلوب بروج22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 2 HD Premium
تشيلسي - بروسيا دورتموند22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

دوري المؤتمرات الأوروبي - ذهاب دور الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
لاتسيو - إي زد ألكمار19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 2 HD Premium

دوري أبطال أفريقيا - الجولة 4

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الهلال - كوتون سبورت15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports HD 4
حوريا - الرجاء الرياضي18:00 مصر، 19:00 السعودية-
شباب بلوزداد - المريخ21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports HD 3
الزمالك - الترجي21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports HD 4

الدوري المصري – الجولة 17

إلى أي مرحلة سيصل ليفربول في دوري الأبطال 2023؟

12567 الأصوات

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إلى أي مرحلة سيصل ليفربول في دوري الأبطال 2023؟

  • 63%دور الـ16
  • 14%ربع النهائي
  • 8%نصف النهائي
  • 16%النهائي
12567 الأصوات

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الأهلي - المقاولون العرب17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sports 1

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