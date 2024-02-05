جدول مباريات اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
MP_jordan vs korea(C)Getty Images
كأس آسياJordan v South Koreaكأس ملك اسبانياJordanSouth KoreaMallorca v Real Sociedadكأس فرنسا 1MallorcaReal SociedadSochaux v RennesSochauxRennes

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 حيث نتابع مباراة غاية في الأهمية بين منتخب الأردن والمنتخب الكوري الجنوبي في نصف نهائي كأس آسيا 2023، كما سنتابع مباراة ريال مايوركا ضد ريال سوسييداد في ذهاب نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا 2024.

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بالإضافة إلى مباريات متفرقة في أكثر من بطولة مثل دور الـ16 من كأس فرنسا، وربع نهائي كأس ألمانيا، ومواجهات الجولة 20 من دوري يلو السعودي، وأيضاً لقاءات نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 "06-02-2024"

كأس آسيا - نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الأردن - كوريا الجنوبية18:00 السعودية، 19:00 الإماراتAlkass EXTRA HD 1
SSC SPORT 1 HD
AD Sports Asia 1 HD		أحمد الطيب
فارس عوض
أحمد الحامد

كأس ملك إسبانيا - ذهاب نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ريال مايوركا - ريال سوسييداد22:00 مصر، 23:00 السعوديةSSC SPORT 1 HDمحمد حسين

دوري يلو السعودي - الجولة 20

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الصفا - هجر14:25 مصر، 15:25 السعوديةالسعودية الرياضية
الباطن - القادسية14:40 مصر، 15:40 السعوديةالسعودية الرياضية
العربي - الجبلين14:50 مصر، 15:50 السعوديةالسعودية الرياضية

كأس فرنسا - دور الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
سوشو - رين21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN SPORTS HD 4عادل خلو

كأس ألمانيا - ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
باير ليفركوزن - شتوتجارت21:45 مصر، 22:45 السعوديةDubai Sports 2 HDعبد الله السعدي

كأس الرابطة المصرية - نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
طلائع الجيش - المصري البورسعيدي16:30 مصر، 17:30 السعوديةOnTime Sports 1محمد الغياتي
الاتحاد السكندري - سيراميكا كليوباترا19:30 مصر، 20:30 السعوديةOnTime Sports 2مؤمن حسن

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