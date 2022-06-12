كأس العالم
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 في كأس العالم والقنوات الناقلة
أحمد جمال
12:02 ص غرينتش+2 6/12/2022
وكما تعودنا في المونديال دائماً على موعد مع مباريات مثيرة خاصة كلما اقتربنا من تحديد بطل النسخة الحالية من كأس العالم 2022، فدعونا نستعرض معكم جميع مباريات البطولة الأقوى في كرة القدم بالإضافة إلى جميع مباريات اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022.
تتصدر مباراة المغرب ضد منتخب إسبانيا عنوان اليوم خاصة بالنسبة لمتابعين النسخة العربية من Goal، حيث يحمل أسود الأطلس على عاتقه آمال المشجعين العرب في السادسة مساءً بتوقيت السعودية وقطر كونه المنتخب العربي الوحيد المتأهل لدور الـ16.
على الجانب الآخر ينتظر عاشقي صاروخ ماديرا مباراة البرتغال ضد سويسرا في ختام مباريات اليوم من كأس العالم قطر 2022.
كما سيكون لمتابعي الدوري المصري الممتاز نصيباً من مباريات اليوم حيث سيلتقي المصري البورسعيدي بالبنك الأهلي على استاد السويس ضمن مباريات الأسبوع السادس.وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 "6-12-2022"
كأس العالم – دور الـ16
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|المغرب - إسبانيا
|17:00 مصر، 18:00 السعودية وقطر
|beIN Sports HD 1 Max
|البرتغال - سويسرا
|21:00 مصر، 22:00 السعودية وقطر
|beIN Sports HD 2 Max
الدوري المصري
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|المصري البورسعيدي - البنك الأهلي
|14:45 مصر، 15:45 السعودية
|OnTime Sport