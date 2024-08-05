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أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024 حيث نتابع نصف نهائي دوري أبطال آسثا للنخبة ما بين سباهان أصفهان وشباب الأهلي، كما نتابع التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ولعشاق الأهلي السعودي نصيب، حيث نتابع مواجهته مع غراتزر الودية، بالاضافة إلى لقاء بوروسيا دورتموند وفياريال الودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024؟

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024 "06-08-2024"

تصفيات دوري أبطال أوروبا - الأدوار الإقصائية

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
سبارتا براغ - ستيوا بوخارست21:00 مصر والسعوديةTOD
دينامو كييف - رينجرز21:00 مصر والسعوديةTOD
ليل - فنربخشة21:30 مصر والسعوديةTOD
سالزبورج - تفينتي أنشخيده21:45 مصر والسعوديةTOD

دوري أبطال آسيا النخبة - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
سباهان أصفهان - شباب الأهلي19:15 مصر والسعوديةTOD

مباريات ودية - أندية

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الأهلي - غرانزر13:00 مصر والسعوديةSTC TV
كوفتري - روما19:00 مصر والسعوديةTOD
بوروسيا دورتموند - فياريال19:30 مصر والسعوديةعمان الرياضية
يوفنتوس - يوفنتوس تحت 2319:30 مصر والسعوديةSTARZPLAY

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