تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 حيث عودة ليالي الأبطال من جديد، التي نتابع فيها الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا للنخبة، بالاضافة إلى كأس إسبانيا، دوري يلو السعودي ودوري أبطال آسيا 2.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى دوري أبطال آسيا ودوري أبطال آوروبا.

وإذا كنت ترغب في متابعة قنوات SSC، فيمكنك مشاهدة البث المباشر عن طريق شاهد VIP، وذلك على مستوى دوري أبطال آسيا وكأس ملك إسبانيا.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 "05-11-2024"

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة الرابعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق كوست مارينز - شانغهاي 11:00 السعودية، 12:00 الإمارات beIN AFC باسم الزير SSC 1 HD عبد الله الشهري فيسيل كوبي - جوانجو 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN AFC 1 أحمد عبده SSC 1 HD عائد العصيمي كاواساكي - شنغهاي بورت 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN AFC 2 محمد بركات SSC Extra 1 HD فهد العنزي جوهور - أولسان 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات beIN AFC 3 أحمد فؤاد SSC Extra 1 HD علي الربيع باختاكور - الريان 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN AFC أحمد البلوشي SSC 1 HD محمد الخامسي الكأس 9 سمير المعيرفي النصر - العين 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN AFC حسن العيدروس SSC 1 HD عبد الله الحربي سليمان الشريف أبو ظبي الرياضية آسيا 1 محمد الشامسي الكأس 9 خالد الحدي

دوري أبطال أوروبا - الجولة الرابعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق آيندهوفن - جيرونا 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 2 علي محمد علي براتيسلافا - دينامو زغرب 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 3 محمد المبروكي ريال مدريد - ميلان 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 حفيظ دراجي ليفربول - باير ليفركوزن 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 عصام الشوالي سبورتينج لشبونة - مانشستر سيتي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 خليل البلوشي ليل - يوفنتوس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 4 محمد بركات بوروسيا دورتموند - شتورم غراتس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 5 جواد بدة بولونيا - موناكو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 6 أحمد عبده سيلتك - لايبزيج 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 8 باسم الزير

دوري أبطال آسيا 2 - الجولة الرابعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق سباهان أصفهان - الشارقة 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN AFC 1 عبد الله الغامدي SSC Extra 2 HD عبد العزيز الزيد أبو ظبي الرياضية آسيا 1 بلال علام الكأس 11 مصطفى العلوان الوحدات - دوشنبه 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN AFC 2 عامر الخوذيري SSC Extra 1 HD فهد الدريبي أبو ظبي الرياضية آسيا 2 حازم عبد السلام الكأس 10 عبد الرحمن العبدالله

كأس ملك إسبانيا - الدور الأول

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق شيكلانا - أوساسونا 20:00 مصر، 21:00 السعودية SSC 5 HD عبد الله الشهري

دوري يلو السعودي - الجولة 9

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الجبلين - نيوم 15:25 السعودية، 14:25 مصر السعودية الرياضية 3 مشعل الشمري الجبيل - أبها 17:35 السعودية، 16:35 مصر السعودية الرياضية 1 محمد البخيتان النجمة - العين 18:00 السعودية، 17:00 مصر السعودية الرياضية 3 عبد المجيد الحربي

دوري أبطال الخليج - الجولة الثانية