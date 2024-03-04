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Hilal Ittihad 2024GOAL AR / Getty
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أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري أبطال آسيادوري الأبطالAl Hilal v Al IttihadAl HilalAl Ittihadبايرن ميونخ v لاتسيوبايرن ميونخلاتسيوريال سوسيداد v باريس سان جيرمانريال سوسيدادباريس سان جيرمانالدوري المصري الممتازAl Masry SC v Smouha SCAl Masry SCSmouha SCTala'ea El Gaish v El DakhleyaTala'ea El GaishEl Dakhleya

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 حيث نعود لمتابعة إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث يحل لاتسو ضيفاً على بايرن ميونخ، بينما يستضيف ريال سوسييداد فريق باريس سان جيرمان.

كما نتابع مباراة غاية في القوة والإثارة حيث كلاسيكو السعودية بين الهلال والاتحاد، ولكن ليس في دوري روشن، بل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسياً.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولات الدوري الإسباني والألماني والفرنسي والإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا.

تطبيق شاهداضغط هنا للتحميل
تطبيق TOD TVاضغط هنا للتحميل

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 "05-03-2024"

دوري أبطال آسيا - ذهاب دور الـ8

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
جونبك - أولسان هيونداي14:00 الإمارات، 13:00 السعوديةbeIN Sports AFC
Alkass 9		باسم الزير
مصطفى العلوان
الهلال - الاتحاد22:00 الإمارات، 21:00 السعوديةbeIN Sports AFC
Alkass 9
SSC SPORT 1 HD
SSC SPORT 5 HD		عصام الشوالي
سمير المعيرفي
علي سعيد الكعبي

دوري أبطال أوروبا - إياب دور الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
بايرن موينخ - لاتسيو23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN Sports HD 2حفيظ دراجي
ريال سوسييداد - باريس سان جيرمان23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN Sports HD 1حسن العيدروس

دوري يلو السعودي - الجولة 24

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الجندل - أحد15:00 السعودية، 14:00 مصرالسعودية الرياضية
الباطن - جدة15:50 السعودية، 14:50 مصرالسعودية الرياضية
العربي - النجمة18:45 السعودية، 17:45 مصرالسعودية الرياضية

الدوري المصري - الأسبوع الـ15

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
طلائع الجيش - الداخلية17:00 السعودية، 16:00 مصرOnTime Sports 2محمد البوشي
المصري - سموحة20:00 السعودية، 19:00 مصرOnTime Sports 1مؤمن حسن

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