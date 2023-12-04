جدول مباريات اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
Al NassrGetty
دوري أبطال آسياإستقلول v النصرإستقلولالنصرالدوري الإنجليزي الممتازلوتون تاون v أرسنالبرسبوليس v الدحيلبرسبوليسالدحيلأهال v العينأهالالعينباختاكور v الفيحاءالدوري المصري الممتازباختاكورالفيحاءلوتون تاونأرسنالولفرهامبتون v بيرنليولفرهامبتونبيرنليالإسماعيلي v البنك الأهليالإسماعيليالبنك الأهليسيراميكا كليوباترا v إنبيسيراميكا كليوباتراإنبيبلدية المحلة v طلائع الجيشبلدية المحلةطلائع الجيش

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، خاصة في وجود دوري الأبطال الآسيوي الذي يشتعل حماساً في مرحلة المجموعات.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 حيث نستكمل الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال آسيا 2023-2024، والتي أهمها مباراة النصر والاستقلال، الدحيل وبرسيبوليس، بالإضافة إلى لقاء العين ضد أهال.

كما سنتابع أيضاً مباراة مباريات ضمن الأسبوع الـ15 من الدوري الإنجليزي، والتي يحل فيها آرسنال ضيفاً ثقيلاً على لوتون تاون في سعي الجانرز للتمسك بصدارة البريمييرليج.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كما نستكمل مباريات الجولة الـ12 من دوري يلو السعودي، وبعض من مباريات الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى دور الـ16 من كأس إيطاليا ولقاء لاتسيو وجنوى.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثا 5 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 "05-12-2023"

دوري أبطال آسيا - الجولة 6

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
باختاكور - الفيحاء17:00 السعودية 18:00 الإماراتحماد العنزي
عامر الخوذيري		SSC Sports
beIN Sports AFC 2
أهال - العين17:00 السعودية 18:00 الإماراتعادل خلوbeIN Sports AFC 3
الاستقلال - النصر19:00 السعودية 20:00 الإماراتعبد الله الغامدي
أحمد البلوشي		SSC Sports
beIN Sports AFC 1
برسيبوليس - الدحيل19:00 السعودية 20:00 الإماراتباسم الزيرbeIN Sports AFC

الدوري الإنجليزي - الجولة 15

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
وولفرهامبتون - بيرنلي22:30 السعودية، 21:30 مصرنوفل باشيbeIN Sports HD 2
لوتون تاون - آرسنال23:15 السعودية، 22:15 مصرعلي محمد عليbeIN Sports HD 1

دوري يلو السعودي - الجولة 12

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الجندل - العدالة15:20 مصر، 14:20 السعوديةالسعودية الرياضية
النجمة - الجبلين15:20 مصر، 14:20 السعوديةالسعودية الرياضية
هجر- العين17:25 مصر، 16:25 السعوديةالسعودية الرياضية

الدوري المصري - الجولة 8

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
بلدية المحلة - طلائع الجيش17:00 مصر، 16:00 السعوديةأيمن الكاشفOnTime Sports 2
الإسماعيلي - البنك الأهلي20:00 مصر، 19:00 السعوديةمؤمن حسنOnTime Sports 1
سيراميكا كليوباترا - إنبي20:00 مصر، 19:00 السعوديةمحمد الكوالينيOnTime Sports 2

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