جدول مباريات اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتواصل إثارة ومتعة كرة القدم، وذلك مع عودة منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، بانطلاق الجولة الثالثة من دور المجموعات لموسم 2022-23، بالإضافة إلى مباريات على الصعيد العربي في دوري الدرجة الأولى السعودي.

ونشهد يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022، مجموعة قوية من المباريات، سواء في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، أو في دوري يلو.

البداية ستكون من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تقام مساء الثلاثاء ثماني مباريات في الجولة الثالثة من دور المجموعات للمسابقة.

المواجهة الأبرز مساء الثلاثاء، ستكون المباراة التي يحل فيها برشلونة الإسباني ضيفًا على إنتر الإيطالي، بالإضافة إلى مواجهة ليفربول الإنجليزي أمام رينجرز الاسكتلندي على ملعب "أنفيلد".

أما على المستوى العربي، تتواصل الثلاثاء مباريات الجولة السادسة من منافسات موسم 2022-23 في دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو" بإقامة ثلاث مباريات.

ويلعب القادسية أمام الرياض، فيما يحل العربي ضيفًا على أحد، ويستضيف الأخدود نظيره الشعلة.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-23، والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 "04-10-2022"

دوري أبطال أوروبا - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القناة الناقلة بايرن ميونخ - فيكتوريا بلزن 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium مارسيليا - سبورتينج لشبونة 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium إنتر - برشلونة 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium ليفربول - رينجرز 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium آينتراخت فرانكفورت - توتنهام 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium أياكس - نابولي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Xtra كلوب بروج - أتلتيكو مدريد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD Xtra بورتو - باير ليفركوزن 21:00 مصر، 22:00 السعودية --

دوري يلو - الجولة السادسة

المباراة الموعد القناة الناقلة القادسية - الرياض 18:00 السعودية، 17:00 مصر الرياضية السعودية أحد - العربي 18:45 السعودية، 17:45 مصر الرياضية السعودية الأخدود - الشعلة 20:15 السعودية، 19:15 مصر الرياضية السعودية

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