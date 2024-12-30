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أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

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تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون على قدر عالي من القوة والندية والحماس في أهم البطولات.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 حيث نتابع نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 26"، والتي يخوض فيها المنتخب السعودي لقاء صعب وقوي أمام عمان، بينما يتواجه منتخبي الكويت والبحرين.

وفي الدوري المصري الممتاز نتابع لقاء وحيد ضمن الجولة السابعة، حيث يلتقي المصري البورسعيدي بفريق سيراميكا كيلوباترا..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024؟

على مستوى كأس الخليج العربي، يمكنك المشاهدة عبر تطبيق شاهد وشووف وSTARZPLAY وSTC.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 "31-12-2024"

كأس الخليج العربي - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
عمان - السعودية17:30 السعودية، 18:30 الإماراتالكويت الرياضيةأحمد المعمري
SSC News HDفهد العتيبي
حماد العنزي
عمان الرياضيةأحمد العجمي
الكأس 1أحمد الطيب
أبو ظبي الرياضية 1محمد الشامسي
بلال علام
الكأس 2خالد الحدي
دبي الرياضية 1عبد الله السعدي
البحرين - الكويت20:45 السعودية، 21:45 الإماراتالكويت الرياضيةأحمد البلوشي
SSC News HDخالد المديفر
فارس عوض
عمان الرياضيةمحمد الريامي
الكأس 1خليل البلوشي
أبو ظبي الرياضية 1محمد الشامسي
دبي الرياضية 1رؤوف خليف

الدوري المصري - الجولة 7

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
سيراميكا كليوباترا - المصري15:00 مصر، 16:00 السعوديةOnTime Sports 1محمد الكواليني

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