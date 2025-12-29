تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، حيث تستمر مواجهات الجولة الثالثة من كأس الأمم الإفريقية، ومن أبرز مباريات اليوم في البطولة الإفريقية مواجهة تونس مع تنزانيا، وبنين مع السنغال.

وفي الدوري الإنجليزي، تنطلق مواجهات الجولة 19 من البطولة، وفيها يلعب تشيلسي أمام بورنموث، وآرسنال مع أستون فيلا، بينما يلعب مانشستر يونايتد مع وولفرهامبتون.

وفي دوري روشن السعودي، سيلعب الأهلي مع الفيحاء، والاتفاق مع النصر، والأخدود أمام ضمك.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم 30 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإنجليزي، كأس أمم إفريقيا، عبر تطبيق "TOD".

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي، ودوري يلو عبر تطبيق "ثمانية".

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 "30-12-2025"

دوري روشن السعودي - الجولة 12

المباراةالموعد القنوات الناقلةالمعلق
الأهلي - الفيحاء18:30 السعودية، 19:30 الإماراتثمانيةفارس عوض
الاتفاق - النصر20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانيةفهد العتيبي
الأخدود - ضمك20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانيةمحمد حسين

كأس أمم أفريقيا - الجولة الثالثة 

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
تنزانيا - تونس17:00 المغرب، 19:00 السعوديةbeIN SPORTS Max 1عصام الشوالي
أوغندا - نيجيريا17:00 المغرب، 19:00 السعوديةbeIN SPORTS Max 2جواد بدة
بنين - السنغال20:00 المغرب، 22:00 السعوديةbeIN SPORTS Max 1محمد بركات
بوتسوانا - الكونغو الديمقراطية20:00 المغرب، 22:00 السعوديةbeIN SPORTS Max 2أحمد عبده

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 19 

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
بيرنلي - نيوكاسل22:30 السعودية، 23:30 الإماراتbeIN SPORTS 5 HDمحمد المبروكي
تشيلسي - بورنموث22:30 السعودية، 23:30 الإماراتbeIN SPORTS 3 HDحسن العيدروس
نوتينجهام - إيفرتون22:30 السعودية، 23:30 الإماراتbeIN SPORTS 4 HDنوفل باشي
وست هام - برايتون22:30 السعودية، 23:30 الإماراتbeIN SPORTS 6 HDباسم الزير
آرسنال - أستون فيلا23:15 السعودية، 00:15 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDحفيظ الدراجي
مانشستر يونايتد - وولفرهامبتون23:15 السعودية، 00:15 الإماراتbeIN SPORTS 2 HDعامر الخوذيري

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 12

المباراةالموعد القنوات الناقلة
العربي - الوحدة15:25 السعودية، 16:25 الإماراتتطبيق ثمانية
العلا - الأنوار15:25 السعودية، 16:25 الإماراتتطبيق ثمانية
العدالة - الجبلين17:40 السعودية، 18:40 الإماراتتطبيق ثمانية

كأس الرابطة المصرية - الجولة الرابعة

المباراةالموعد القنوات الناقلةالمعلق
طلائع الجيش - غزل المحلة17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport 2محمود أبو الركب
الأهلي - المقاولون17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport 1مؤمن حسن
سموحة - كهرباء الإسماعيلية20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 2زياد الدكروري

