جدول مباريات اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023، والتي سنتابع فيها مباريات دوري يلو السعودي ضمن الجولة الخامسة عشر، كما سنتابع أيضاً مباريات من الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي، والتي أهمها مباراة أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد ومباراة مانشستر يونايتد أمام بورنموث.

وبينما يُستكمل الدوري المصري الممتاز جولته الحادية عشر والتي أبرزها مباراة الإسماعيلي ضد البنك الأهلي، نكون على موعد مع مباريات دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا والتي يحل فيها ريال مدريد ضيفاً على كاسيرينيو.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023 "3-1-2023"

دوري يلو السعودي - الجولة الـ15

المباراة الموعد القناة الناقلة العروبة - الرياض 14:35 مصر، 15:35 السعودية السعودية الرياضية الجبلين - هجر 14:35 مصر، 15:35 السعودية السعودية الرياضية أحد - القادسية 17:20 مصر، 18:20 السعودية السعودية الرياضية

الدوري الإنجليزي - الجولة الـ19

المباراة الموعد القناة الناقلة إيفرتون - برايتون 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports Extra 1 ليستر سيتي - فولهام 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports Premium 3 أرسنال - نيوكاسل يونايتد 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports Premium 1 مانشستر يونايتد - بورنموث 22:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Premium 2

الدوري المصري - الجولة الـ11

المباراة الموعد القناة الناقلة غزل المحلة - سيراميكا كليوباترا 14:45 مصر، 15:45 السعودية OnTime Sport 1 المقاولون العرب - حرس الحدود 14:45 مصر، 15:45 السعودية OnTime Sport 2 الإسماعيلي - البنك الأهلي 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sport 2 فيوتشر - سموحة 20:00 مصر، 21:00 السعودية OnTime Sport 1

كأس ملك إسبانيا - دور الـ32