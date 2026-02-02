Goal.com
Racing de Santander v FC Barcelona - Copa del ReyGetty Images Sport
مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

يواجه برشلونة نظيره ألباسيتي في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، كما يلعب آرسنال ضد تشيلسي في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

كما تُقام مباريات في دوري روشن السعودي والدوري الإيطالي وكأس فرنسا وكأس ألمانيا ودوري يلو والدوري المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026؟

يمكن متابعة كأس الرابطة الإنجليزية وكأس فرنسا عبر تطبيق TOD، ويمكن مشاهدة مباراة كأس ملك إسبانيا على شاهد.

وتستطيع مشاهدة البث المباشر لمباريات دوري روشن السعودي ودوري يلو عبر ثمانية.

كما يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 "03-02-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 20

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
ضمك - الخلود18:40 السعودية، 19:40 الإماراتثمانية 3سعد يحيى
الاتفاق - التعاون20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانية  3راشد الدوسري
الخليج - القادسية20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانية 1جعفر الصليح

كأس الرابطة الإنجليزية - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
آرسنال - تشيلسي23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 1عامر الخوذيري

كأس ملك إسبانيا - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ألباسيتي - برشلونة23:00 السعودية، 00:00 الإماراتMBC مصر 2عصام عبده
شاهد

الدوري الإيطالي - الجولة 23

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بولونيا - ميلان22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tvعبدالله السعدي

الدوري المصري الممتاز - الجولة 17

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
البنك الأهلي - الأهلي21:00 السعودية، 22:00 الإماراتON SPORT 1بلال علام

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 20

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
العروبة - أبها16:00 السعودية، 17:00 الإماراتثمانية خالد المديفر 
العلا - العربي16:10 السعودية، 17:10 الإماراتثمانية أحمد المنتشري
العدالة - الطائي18:05 السعودية، 19:05 الإماراتثمانيةعبد الإله العمري

كأس ألمانيا - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
باير ليفركوزن - سانت باولي22:45 السعودية، 23:45 الإماراتشاهد 

كأس فرنسا - دور الـ 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ريمس - لومان22:30 السعودية، 23:30 الإماراتbeIN SPORTS 2جواد بدة
مارسيليا - رين23:10 السعودية، 00:10 الإماراتbeIN SPORTS 4نوفل باشي

