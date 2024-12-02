تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأسيوية والعالمية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 حيث تُستكمل مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، بالاضافة إلى البطولات الأوروبية الكبرى، الدوري الإنجليزي والإسباني والكؤوس المختلفة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى دوري أبطال آسيا والدوري الإسباني والإنجليزي.

كما يمكن متابعة بث مباريات دوري أبطال آسيا النخبة من داخل السعودية عبر تطبيق شاهد، بجانب مشاهدة مباريات كأس ملك إسبانيا.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 "03-12-2024"

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة السادسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق كوست مارينز - يوكوهاما 11:00 السعودية، 12:00 الإمارات beIN AFC 1 محمد بركات بوهانج ستيلزر - فيسيل كوبي 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN AFC محمد المبروكي الرابعة +1 يوسف جميل شنجهاي بورت - غوانغجو 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات beIN AFC 2 جواد بدة الرابعة+2 حيدر كاظم جوهور - بوريرام يونايتد 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات beIN AFC 3 أحمد عبده باختاكور - العين 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN AFC عبدالله الغامدي الكأس 9 سمير اليعقوبي الرابعة +1 علاء الزهيري الهلال - الغرافة 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN AFC عامر الخوذيري SSC SPORTS 1 HD فارس عوض محمد حسين الكأس 9 خالد الحدي الرابعة 1 عباس الزركاني

دوري يلو السعودي - الجولة 12

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق العين - العدالة 14:35 السعودية، 15:35 مصر السعودية الرياضية 3 هيثم طحطوح أحد - الزلفي 14:35 السعودية، 15:35 مصر السعودية الرياضية 1 نايف الحارثي الجبيل - الجبلين 17:25 السعودية، 16:25 مصر السعودية الرياضية 2 محمد البخيتان العربي - الحزم 17:50 السعودية، 16:50 مصر السعودية الرياضية 1 عبد المجيد الحربي

الدوري الإسباني - الجولة 19

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ريال مايوركا - برشلونة 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 1 عصام الشوالي

الدوري الإنجليزي - الجولة 14

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق إيبسويتش تاون - كريستال بالاس 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports HD 2 أحمد فؤاد ليستر سيتي - وست هام 22:15 مصر، 23:15 السعودية beIN Sports HD 1 علي محمد علي

كأس ألمانيا - دور الـ 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق يان ريجنسبورج - شتوتجارت 19:00 مصر، 20:00 السعودية دبي الرياضية أحمد العبيدلي بايرن ميونخ - باير ليفركوزن 21:45 مصر، 22:45 السعودية دبي الرياضية عبدالله السعدي

كأس إيطاليا - دور الـ 16