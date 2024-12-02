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Al-Hilal v Esteghlal - AFC Champions League Elite West RegionGetty Images Sport
مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري أبطال آسيا النخبةالقنوات الناقلةالدوري الإسباني – لا ليجاالدوري الإنجليزي الممتازكأس ملك إسبانياكأس إيطالياكأس ألمانيا

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأسيوية والعالمية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 حيث تُستكمل مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، بالاضافة إلى البطولات الأوروبية الكبرى، الدوري الإنجليزي والإسباني والكؤوس المختلفة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى دوري أبطال آسيا والدوري الإسباني والإنجليزي.

كما يمكن متابعة بث مباريات دوري أبطال آسيا النخبة من داخل السعودية عبر تطبيق شاهد، بجانب مشاهدة مباريات كأس ملك إسبانيا.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 "03-12-2024"

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة السادسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
كوست مارينز - يوكوهاما11:00 السعودية، 12:00 الإماراتbeIN AFC 1محمد بركات
بوهانج ستيلزر - فيسيل كوبي13:00 السعودية، 14:00 الإماراتbeIN AFC محمد المبروكي
الرابعة +1يوسف جميل
شنجهاي بورت - غوانغجو15:00 السعودية، 16:00 الإماراتbeIN AFC 2جواد بدة
الرابعة+2حيدر كاظم
جوهور - بوريرام يونايتد15:00 السعودية، 16:00 الإماراتbeIN AFC 3أحمد عبده
باختاكور - العين17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN AFC عبدالله الغامدي
الكأس 9سمير اليعقوبي
الرابعة +1علاء الزهيري
الهلال - الغرافة21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN AFC عامر الخوذيري
SSC SPORTS 1 HDفارس عوض
محمد حسين
الكأس 9خالد الحدي
الرابعة 1عباس الزركاني

دوري يلو السعودي - الجولة 12

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
العين - العدالة14:35 السعودية، 15:35 مصرالسعودية الرياضية 3هيثم طحطوح
أحد - الزلفي14:35 السعودية، 15:35 مصرالسعودية الرياضية 1نايف الحارثي
الجبيل - الجبلين17:25 السعودية، 16:25 مصرالسعودية الرياضية 2محمد البخيتان
العربي - الحزم17:50 السعودية، 16:50 مصرالسعودية الرياضية 1عبد المجيد الحربي

الدوري الإسباني - الجولة 19

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ريال مايوركا - برشلونة20:00 مصر، 21:00 السعوديةbeIN Sports HD 1عصام الشوالي

الدوري الإنجليزي - الجولة 14

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
إيبسويتش تاون - كريستال بالاس21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN Sports HD 2أحمد فؤاد
ليستر سيتي - وست هام22:15 مصر، 23:15 السعوديةbeIN Sports HD 1علي محمد علي

كأس ألمانيا - دور الـ 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
يان ريجنسبورج - شتوتجارت19:00 مصر، 20:00 السعوديةدبي الرياضيةأحمد العبيدلي
بايرن ميونخ - باير ليفركوزن21:45 مصر، 22:45 السعوديةدبي الرياضيةعبدالله السعدي

كأس إيطاليا - دور الـ 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
ميلان - ساسوولو22:00 مصر، 23:00 السعوديةAD Sports Premium 1

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