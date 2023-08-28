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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
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تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة بعد عودة الحياة إلى أوصال كرة القدم حول العالم، مع عودة الدوري السعودي وكذلك الدوريات الأوروبية الكبرى.

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ونستعرض معكم مباريات اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 حيث نتابع الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2023-2024، والتي نشاهد فيها الأهلي ضد الطائي، بينما يواجه النصر فريق الشباب في مباراة هامة يتوقع الكثير لها بالندية والحماس.

كما سنكون على موعد مع مباريات هامة وفاصلة ضمن التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024، حيث يتواجه جلطة سراي ومولده، بينما يلتقي كل من باناثينايكوس اليوناني وسبورتينج براجا البرتغالي، بالإضافة إلى مباراة فولهام ضد توتنهام هوتسبير في التصفيات التأهيلية لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية أو ما تسمى بكأس كاراباو.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 "29-08-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 4

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
الأخدود - التعاون18:00 مصر والسعوديةمحمد الخامسيشاهد
ضمك - الفتح18:00 مصر والسعوديةسعد يحيىشاهد
الأهلي - الطائي21:00 مصر والسعوديةبلال علامشاهد
الخليج - الحزم21:00 مصر والسعوديةجعفر الصليحشاهد
النصر - الشباب21:00 مصر والسعوديةرؤوف خليفشاهد

دوري أبطال أوروبا - تحديد المتأهل لدور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
جلطة سراي - مولده22:00 مصر والسعودية-
باناثينايكوس - سبورتينج براجا22:00 مصر والسعودية-

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية - الدور الثاني من التصفيات التأهيلية

المباراةالموعدالقناة الناقلة
فولهام - توتنهام21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 3 HD Premium

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 90032كريم بنزيما
  • 9437خاليدو كوليبالي
  • 16926روبرتو فيرمينو
  • 7556نجولو كانتي
  • 18777مارسيلو بروزوفيتش
  • 38394صفقة أخرى
181122 الأصوات